Sport

Auteur: Babacar SENE

Portugal : La mère de Cristiano Ronaldo se réjouit de la lourde défaite face au Danemark !

La déroute du Portugal face au Danemark (1-4), samedi en Ligue des nations, a fait une heureuse inattendue. Dolores Aveiro, la mère de Cristiano Ronaldo, n’a pas caché sa satisfaction après cette lourde défaite. Elle estime que son fils a été victime d’un manque de considération de la part de la sélection portugaise.

Quelques jours après l’annonce de la retraite internationale de CR7, Dolores Aveiro a vivement critiqué la manière dont son fils a été traité. Présente lors d’un événement caritatif organisé par le Sporting Portugal, elle a notamment regretté que l’hommage rendu à l’ancien attaquant de la sélection se soit déroulé en son absence.

« Cristiano était évidemment triste. Ils l’ont trahi et moi aussi, je suis triste. Cette défaite contre le Danemark était amplement méritée. J’étais contente », a-t-elle déclaré.

La mère du quintuple Ballon d’Or estime que son fils méritait plus de reconnaissance de la part de ses anciens coéquipiers et des responsables de la sélection. « L’hommage aurait dû lui être rendu en sa présence et non en son absence. Nous organiserons le nôtre ici, au Sporting, où il est apprécié à sa juste valeur. Il n’a pas été respecté, même par ses coéquipiers », a-t-elle ajouté.

Dolores Aveiro a également été interrogée sur sa relation avec Jorge Jesus, sans toutefois vouloir s'étendre sur le sujet : « Ma relation avec Jorge Jesus est la même que la vôtre ! »

Ses déclarations traduisent l’amertume de l’entourage de Cristiano Ronaldo, qui semble ne pas avoir digéré les circonstances de la fin de son aventure avec la sélection portugaise.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Dolores Aveiro, mère de Cristiano Ronaldo, s'est réjouie de la défaite du Portugal face au Danemark (1-4) en Ligue des nations. - Elle estime que son fils a été victime d'un manque de considération et que l'hommage rendu à CR7 s'est déroulé en son absence. - Elle a déclaré que cette défaite était « amplement méritée » et qu'elle était « contente ».