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Auteur: Babacar SENE

Portugal : la mère de Cristiano Ronaldo vivement critiquée par la presse

Les déclarations de Dolores Aveiro, mère de Cristiano Ronaldo, après la défaite du Portugal face au Danemark (4-1), continuent de provoquer une vive polémique. Ce mardi, plusieurs médias portugais ont sévèrement dénoncé ses propos, notamment sa satisfaction affichée après le revers de la Seleção.

La retraite internationale de Cristiano Ronaldo n'a visiblement pas mis fin aux tensions autour de la star portugaise. Alors que l'équipe nationale tente de tourner la page de son ancien capitaine, les réactions de son entourage continuent d'alimenter les débats. Dernière sortie en date, celle de Dolores Aveiro, qui n'a pas du tout apprécié l'hommage rendu à son fils lors de la rencontre face au Danemark.

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Absent de cette confrontation perdue lourdement par le Portugal (4-1), CR7 avait été honoré à la 7e minute de jeu. Une initiative qui a laissé un goût amer à sa mère, laquelle aurait préféré que cet hommage se déroule en présence de l'ancien attaquant du Real Madrid. Dans une déclaration particulièrement remarquée, elle est même allée jusqu'à souhaiter la défaite de son propre pays.

« Je suis contente que le Portugal ait perdu. Mon fils a été trahi et trompé. Ses coéquipiers ne le respectent pas et ne lui ont pas témoigné la considération qu'il mérite. Cet hommage organisé en son absence était inapproprié », a-t-elle notamment déclaré.

La presse portugaise ne lui pardonne pas

Ces propos n'ont pas tardé à faire réagir les médias locaux. Ce mardi matin, plusieurs journalistes ont vivement critiqué l'attitude de Dolores Aveiro, estimant qu'elle avait franchi une limite en se réjouissant publiquement d'un revers de la sélection nationale pour défendre les intérêts de son fils.

Sur A Bola, Paulo Cunha n'a pas mâché ses mots. « Madame Aveiro a eu tort de dire qu'elle était satisfaite de la défaite du Portugal », a-t-il notamment estimé. Pour plusieurs observateurs, les frustrations liées à la situation de Cristiano Ronaldo ne peuvent justifier une telle réaction.

Les accusations de Dolores Aveiro envers les coéquipiers de son fils ont également été pointées du doigt. En mettant en doute leur respect et leur reconnaissance envers l'ancien capitaine, elle contribue, selon certains éditorialistes, à raviver les tensions au sein de la Seleção, alors que celle-ci doit désormais construire son avenir sans sa figure emblématique.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Dolores Aveiro, mère de Cristiano Ronaldo, a déclaré être contente que le Portugal ait perdu contre le Danemark (4-1). - Elle a critiqué l'hommage rendu à son fils à la 7e minute en son absence et accusé ses coéquipiers de ne pas le respecter. - Plusieurs médias portugais, dont A Bola, ont sévèrement dénoncé ses propos.