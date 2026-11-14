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Portugal : l’après-Ronaldo débute par une humiliation à domicile

Auteur: BABACAR SENE

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Portugal : l’après-Ronaldo débute par une humiliation à domicile

Portugal : l’après-Ronaldo débute par une humiliation à domicile

L’après-Cristiano Ronaldo s’annonce compliqué pour la sélection portugaise. Pour son premier match depuis le départ à la retraite de sa légende, le Portugal a vécu une véritable soirée cauchemardesque à domicile, en s’inclinant lourdement face au Danemark (1-4) en match comptant pour la 4ème journée de Ligue des Nations.

Totalement dépassés par l’intensité et la combativité des Scandinaves, les partenaires de Bruno Fernandes ont d’abord concédé un penalty à quelques minutes de la pause. Chargé de l’exécution, Pierre-Emile Højbjerg n’a pas tremblé et a ouvert le score à la 43e minute.

Au retour des vestiaires, la situation a rapidement empiré pour les Portugais. Rasmus Højlund a d’abord fait le break à la 49e minute, avant de s’offrir un doublé neuf minutes plus tard (58e). À un quart d’heure du terme, Joachim Andersen a enfoncé le clou en inscrivant le quatrième but danois (75e). Dans les ultimes secondes, Bernardo Silva a sauvé l’honneur pour le Portugal (90+3)

Au coup de sifflet final, le Danemark s’impose largement (4-1) et inflige au Portugal la deuxième plus lourde défaite de son histoire à domicile. Une première sortie sans Cristiano Ronaldo particulièrement douloureuse, qui risque de susciter de nombreuses interrogations sur l’avenir de la Seleção.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le Portugal s’est incliné 1-4 à domicile face au Danemark pour son premier match depuis la retraite de Cristiano Ronaldo, en 4e journée de Ligue des Nations. - Le Danemark a marqué par Pierre-Emile Højbjerg sur penalty (43e), Rasmus Højlund (49e et 58e) et Joachim Andersen (75e) ; Bernardo Silva a réduit le score (90+3). - Cette défaite est la deuxième plus lourde de l’histoire du Portugal à domicile.
Auteur: BABACAR SENE
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Commentaires (1)

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  • avatar
    Ben brou il y a 1 jour
    Le portugal terminera en tête de la poule

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