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Auteur: Babacar SENE

Portugal : le nouveau détenteur du mythique numéro 7 de Cristiano Ronaldo est connu

Comme l’Argentine avec Lionel Messi, le Portugal s’apprête à son tour, à tourner une page importante de son histoire. Après plus de deux décennies passées sous le maillot de la Seleção, Cristiano Ronaldo a annoncé, le 5 novembre dernier, la fin de sa carrière internationale. À 41 ans, la légende portugaise laisse derrière elle un héritage immense, mais aussi un numéro 7 devenu emblématique.

Selon la presse portugaise, c’est Carlos Forbs qui a été choisi pour reprendre ce numéro chargé d’histoire. L’ailier droit du Club Bruges aura ainsi la lourde tâche de porter le célèbre maillot autrefois associé à CR7. Une attribution également imposée par le règlement de l’UEFA, qui exige que ce numéro soit porté par un joueur.

Ce choix n’est pas totalement une surprise. Carlos Forbs avait déjà arboré le numéro 7 lors de sa première et unique apparition avec l’équipe nationale A. C’était en novembre 2025, à l’occasion de la large victoire du Portugal contre l’Arménie (9-1), dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Reste désormais à savoir si le jeune ailier parviendra à donner une nouvelle identité à ce maillot mythique, longtemps incarné par l'une des plus grandes légendes du football mondial.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Cristiano Ronaldo a annoncé le 5 novembre dernier la fin de sa carrière internationale à 41 ans. - Selon la presse portugaise, Carlos Forbs, ailier droit du Club Bruges, a été choisi pour reprendre le numéro 7. - Carlos Forbs avait déjà porté le numéro 7 lors de sa seule apparition avec l'équipe nationale A, en novembre 2025 contre l'Arménie (9-1).