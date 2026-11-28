Premier League : Chelsea enchaîne une troisième défaite, Xavi Alonso sous pression
Chelsea a concédé une nouvelle défaite en s’inclinant 3-2 face à Nottingham Forest.
Ce revers marque une troisième défaite consécutive pour les Blues, dont les résultats fragilisent davantage la situation de Xabi Alonso sur le banc.
La pression s’accentue autour du technicien espagnol, alors que le club londonien peine à enrayer sa mauvaise dynamique.
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