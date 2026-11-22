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Auteur: Harouna NEYA

il y a 25 minutes

Premier League : Manchester United humilié par Liverpool (4-0)

Manchester United a subi une lourde défaite face à Liverpool (4-0) pour la première de Mauricio Pochettino sur le banc des Red Devils. Ce revers prolonge la série noire du club, qui enchaîne désormais neuf matchs sans victoire en Premier League.

En pleine crise de résultats, United occupe la 19e place du championnat. Cette nouvelle débâcle accentue la pression sur le nouvel entraîneur et souligne l’urgence de redresser une équipe en grande difficulté.