Sport

Auteur: Laïka NZANGUILA BA

Première édition des JOJ en Afrique : Kirsty Coventry rend hommage au Sénégal et salue l’héritage des Jeux

Au terme des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, la présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, a adressé ses remerciements aux acteurs ayant contribué à leur réussite. Dans une lettre de gratitude adressée au ministre de l'intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, elle salue l’engagement du Sénégal et met en avant les retombées humaines, sportives et infrastructurelles de cette première édition organisée sur le sol africain.

« L’Afrique accueille, Dakar célèbre. » Pour Kirsty Coventry, cette promesse a été tenue du premier au dernier jour. La présidente du CIO retient notamment la mobilisation des trois villes hôtes, qui ont chacune apporté une identité particulière à l’événement.

Dakar a incarné l’effervescence populaire, avec le sport, la culture et les célébrations qui ont investi la Corniche et plusieurs espaces de la capitale. Diamniadio a constitué le principal pôle des compétitions, en accueillant le village olympique de la jeunesse, la cérémonie d’ouverture et plusieurs sites sportifs. À Saly, les disciplines de plage et le cadre balnéaire ont donné une autre dimension à la manifestation.

L’engouement du public a également marqué cette édition. Des sites remplis aux célébrations populaires, la mobilisation a dépassé les lieux de compétition. Lancées avant même l’ouverture officielle, les initiatives de « Dakar en Jeux » ont notamment permis d’associer les communautés locales à travers le sport, la musique et la culture. Les médias sénégalais, africains et internationaux ont, eux aussi, contribué au rayonnement de cette première olympique sur le continent.

Un héritage humain et sportif mis en avant

Au-delà de l’organisation, elle insiste sur les perspectives ouvertes pour la jeunesse africaine. Elle cite notamment la Dakar 2026 Learning Academy, dont les programmes ont permis de développer des connaissances, des compétences et une expertise appelées à bénéficier aux générations futures.

Sur le plan sportif, la présidente du CIO met en avant l’essor de disciplines telles que le skateboard, le basketball 3x3, le breaking et le Baseball5. Elle souligne également la rénovation et la valorisation de plusieurs infrastructures, notamment le stade Iba Mar Diop et la Tour de l’Euf. Ces équipements doivent continuer à servir les athlètes de haut niveau, les clubs locaux et les jeunes des communautés environnantes.

Pour la dirigeante olympique, les retombées de cette édition ne se limitent donc pas aux performances enregistrées pendant les compétitions. Les opportunités créées, les compétences acquises et la confiance collective constituent autant d’atouts pour l’avenir du sport et des communautés.

Premier événement sportif olympique organisé en Afrique, les JOJ de Dakar ont ainsi démontré, selon Kirsty Coventry, ce qu’une vision commune et un engagement collectif pouvaient permettre de réaliser. La présidente du CIO a enfin salué le leadership, le partenariat et l’hospitalité du Sénégal, estimant que l’accueil réservé aux participants a donné à cette aventure une dimension profondément humaine, fidèle à l’esprit de la Téranga.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Kirsty Coventry a adressé une lettre de gratitude au ministre de l'intérieur Mouhamadou Makhtar Cissé pour remercier les acteurs ayant contribué à la réussite des JOJ Dakar 2026. - Elle met en avant la mobilisation des trois villes hôtes (Dakar, Diamniadio, Saly) et l'engouement du public, ainsi que les initiatives « Dakar en Jeux ». - Elle souligne l'héritage humain et sportif : la Dakar 2026 Learning Academy, l'essor de disciplines comme le skateboard, le basketball 3x3, le breaking et le Baseball5, et la rénovation d'infrastructures dont le stade Iba Mar Diop et la Tour de l'Euf.