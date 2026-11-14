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Auteur: Babacar SENE

Présidence FIFA : Emmanuel Macron veut lancer Arsène Wenger à l’assaut de Gianni Infantino

La succession de Gianni Infantino à la tête de la FIFA pourrait prendre une tournure inattendue. Selon The Telegraph, Emmanuel Macron fait activement campagne pour convaincre Arsène Wenger de briguer la présidence de l’instance dirigeante du football mondial.

Le président français aurait personnellement pris contact avec l’ancien manager d’Arsenal afin de l’inciter à se porter candidat. Il lui aurait également proposé de solliciter plusieurs chefs d’État étrangers pour rallier des soutiens à sa candidature et renforcer ses chances face à Gianni Infantino.

L’initiative bénéficierait aussi d’un possible appui de l’UEFA, qui serait favorable à une candidature du technicien français. Toutefois, Wenger n’a pas encore arrêté sa position sur cette proposition.

La décision ne devrait pas tarder. Les prétendants à la présidence de la FIFA ont jusqu’au 18 novembre pour officialiser leur candidature. Si l’ancien entraîneur des Gunners venait à décliner l’offre, l’instance européenne pourrait alors apporter son soutien au Japonais Kozo Tashima. Cet appui montre combien le football européen est décider de se débarrasser de Gianni Infantino.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Selon The Telegraph, Emmanuel Macron fait campagne pour convaincre Arsène Wenger de briguer la présidence de la FIFA. - Macron aurait proposé à Wenger de solliciter plusieurs chefs d'État étrangers pour rallier des soutiens, avec un possible appui de l'UEFA. - Les candidatures à la présidence de la FIFA doivent être officialisées avant le 18 novembre ; si Wenger décline, l'UEFA pourrait soutenir le Japonais Kozo Tashima.