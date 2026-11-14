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Présidence FIFA : Emmanuel Macron veut lancer Arsène Wenger à l’assaut de Gianni Infantino

Auteur: Babacar SENE

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Présidence FIFA : Emmanuel Macron veut lancer Arsène Wenger à l’assaut de Gianni Infantino

Présidence FIFA : Emmanuel Macron veut lancer Arsène Wenger à l’assaut de Gianni Infantino

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La succession de Gianni Infantino à la tête de la FIFA pourrait prendre une tournure inattendue. Selon The Telegraph, Emmanuel Macron fait activement campagne pour convaincre Arsène Wenger de briguer la présidence de l’instance dirigeante du football mondial.

Le président français aurait personnellement pris contact avec l’ancien manager d’Arsenal afin de l’inciter à se porter candidat. Il lui aurait également proposé de solliciter plusieurs chefs d’État étrangers pour rallier des soutiens à sa candidature et renforcer ses chances face à Gianni Infantino.

L’initiative bénéficierait aussi d’un possible appui de l’UEFA, qui serait favorable à une candidature du technicien français. Toutefois, Wenger n’a pas encore arrêté sa position sur cette proposition.

La décision ne devrait pas tarder. Les prétendants à la présidence de la FIFA ont jusqu’au 18 novembre pour officialiser leur candidature. Si l’ancien entraîneur des Gunners venait à décliner l’offre, l’instance européenne pourrait alors apporter son soutien au Japonais Kozo Tashima. Cet appui montre combien le football européen est décider de se débarrasser de Gianni Infantino.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Selon The Telegraph, Emmanuel Macron fait campagne pour convaincre Arsène Wenger de briguer la présidence de la FIFA. - Macron aurait proposé à Wenger de solliciter plusieurs chefs d'État étrangers pour rallier des soutiens, avec un possible appui de l'UEFA. - Les candidatures à la présidence de la FIFA doivent être officialisées avant le 18 novembre ; si Wenger décline, l'UEFA pourrait soutenir le Japonais Kozo Tashima.
Auteur: Babacar SENE
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Commentaires (1)

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  • avatar
    Oustaz Jacuzzi il y a 1 jour
    Selon nos informations, Arsène Wenger devrait finalement ne pas se présenter à la présidence de la FIFA, le 18 mars prochain, lors du congrès électif de l'instance qui se tient à Rabat, au Maroc. Depuis deux mois et demi, l'actuel « directeur du développement mondial du football » est pressenti pour affronter Gianni Infantino, le président sortant, avec qui il a pris publiquement ses distances en critiquant l'idée de vendre des parts de la Coupe du monde, une initiative qu'il a apprise « par le biais des médias », réclamant son abandon et la restauration d'une « FIFA indépendante qui sert notre sport avec engagement, transparence et intégrité ».

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