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Auteur: Ousmane Dicko

il y a 48 minutes

PSG : Le verdict est tombé pour Désiré Doué, une longue absence se profile

Sorti sur civière avant la mi-temps lors de la défaite face à Nice (2-3), samedi en Ligue 1, Désiré Doué souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Le club parisien a officialisé le diagnostic ce dimanche, annonçant également que le jeune milieu offensif sera opéré avant la fin du mois.

Un véritable coup d’arrêt pour l’international français de 21 ans, auteur de 6 buts en 15 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Selon les premières estimations, son indisponibilité devrait être d’au moins six mois, compromettant sérieusement la suite de son exercice.

Cette absence représente un nouveau casse-tête pour Luis Enrique. Déjà privé de Khvicha Kvaratskhelia, le technicien espagnol voit son secteur offensif perdre un autre élément important à un moment crucial de la saison.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Désiré Doué souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, diagnostic officialisé par le PSG ce dimanche. - Il sera opéré avant la fin du mois et son indisponibilité est estimée à au moins six mois. - Cette absence s’ajoute à celle de Khvicha Kvaratskhelia, privant Luis Enrique d’un autre élément offensif important.