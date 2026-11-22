PSG : Le verdict est tombé pour Désiré Doué, une longue absence se profile
Sorti sur civière avant la mi-temps lors de la défaite face à Nice (2-3), samedi en Ligue 1, Désiré Doué souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Le club parisien a officialisé le diagnostic ce dimanche, annonçant également que le jeune milieu offensif sera opéré avant la fin du mois.
Un véritable coup d’arrêt pour l’international français de 21 ans, auteur de 6 buts en 15 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Selon les premières estimations, son indisponibilité devrait être d’au moins six mois, compromettant sérieusement la suite de son exercice.
Cette absence représente un nouveau casse-tête pour Luis Enrique. Déjà privé de Khvicha Kvaratskhelia, le technicien espagnol voit son secteur offensif perdre un autre élément important à un moment crucial de la saison.
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