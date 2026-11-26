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Auteur: Ousmane DICKO

il y a 24 minutes

PSG : Lucas Chevalier veut partir dès janvier !

Recruté pour 45 millions d’euros à l’été 2025, Lucas Chevalier envisagerait de quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato hivernal. Selon "L’Équipe", le gardien français souhaite retrouver du temps de jeu après avoir perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov.

De son côté, le PSG ne s’opposerait pas à son départ, en prêt ou sous forme de transfert définitif, à condition de lui trouver un remplaçant. Le dossier devrait prochainement être discuté avec Luis Enrique et Luis Campos.