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Auteur: Ousmane DICKO

Qualifications CAN 2027 : Aliou Cissé tout proche d’une qualification avec l’Angola

Aliou Cissé est en passe de réussir un nouveau pari sur le banc d’une sélection nationale. Après avoir conduit le Sénégal aux phases finales des CAN 2017, 2019, 2021 et 2023, le technicien sénégalais se rapproche d’une cinquième qualification continentale en tant que sélectionneur. Cette fois-ci, avec l’Angola.

Les Palancas Negras ont réalisé une belle opération ce mardi 17 novembre en allant s’imposer sur la pelouse du Soudan du Sud (1-0), à Djouba, dans le cadre de la quatrième journée du groupe B des éliminatoires de la CAN 2027. Un succès précieux qui permet aux hommes d’Aliou Cissé d’enchaîner une troisième victoire dans cette campagne qualificative.

Dans le même temps, l’Égypte, principal concurrent de l’Angola dans le groupe B, a été accrochée par le Malawi (0-0). Un résultat qui profite pleinement aux Angolais, désormais seuls leaders de leur poule avec 10 points.

l’Égypte occupe la deuxième place avec 8 points, tandis que le Malawi suit à la troisième position avec 4 points. Avec six longueurs d’avance sur les Malawites et deux journées encore à disputer, l’Angola est idéalement placé pour décrocher son billet.

Mathématiquement, rien n’est encore officiel. Mais les Palancas Negras n’ont besoin que d’un point lors de leurs deux dernières rencontres pour valider leur qualification pour la phase finale de la CAN 2027.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Aliou Cissé, sélectionneur de l'Angola, s'est rapproché d'une cinquième qualification continentale après avoir mené le Sénégal aux CAN 2017, 2019, 2021 et 2023. - L'Angola s'est imposé 1-0 face au Soudan du Sud le mardi 17 novembre à Djouba, signant une troisième victoire dans le groupe B des éliminatoires de la CAN 2027. - Leader du groupe B avec 10 points, l'Angola n'a besoin que d'un point lors de ses deux dernières rencontres pour valider sa qualification.