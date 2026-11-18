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Auteur: Babacar SENE

Qualifications Can 2027: Claude Le Roy jette l’éponge après la défaite du Congo contre les Comores

La défaite de trop pour Claude Le Roy. Battu à domicile par les Comores (0-1), mardi 17 novembre, lors de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2027, le Congo traverse une nouvelle période de turbulences. Au lendemain de ce revers, le sélectionneur français a annoncé son intention de quitter son poste à la tête des Diables rouges.

Rien ne va plus pour la sélection congolaise. Devant son public, au stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville, le Congo a concédé une défaite particulièrement douloureuse face aux Comores. Un résultat qui fragilise davantage ses chances de participer à la prochaine Coupe d’Afrique des nations et qui pourrait précipiter un changement à la tête de l’équipe.

Visiblement affecté par cette contre-performance, Claude Le Roy n’a pas cherché à fuir ses responsabilités. En conférence de presse, le technicien français a reconnu son échec dans la mission qui lui avait été confiée. « J’ai failli à ma tâche, à la tâche qui m’était confiée », a-t-il déclaré.

Dans la foulée, l’ancien sélectionneur a fait part de sa volonté de présenter sa démission. Une décision qui pourrait contribuer à apaiser les tensions autour de la sélection congolaise et permettre au football national d’ouvrir un nouveau chapitre.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Battu à domicile par les Comores (0-1) le mardi 17 novembre lors de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2027, le Congo a concédé une défaite douloureuse à Brazzaville. - Au lendemain de ce revers, le sélectionneur français Claude Le Roy a annoncé son intention de quitter son poste à la tête des Diables rouges. - En conférence de presse, Claude Le Roy a déclaré : « J'ai failli à ma tâche, à la tâche qui m'était confiée », et a fait part de sa volonté de présenter sa démission.