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Auteur: Babacar SENE

Qualifications CAN-2027 : La Gambie tient tête à la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau confirme, l’Algérie chute

La 4e journée des éliminatoires de la CAN-2027 se poursuit avec plusieurs résultats marquants ce mardi. La Guinée-Bissau a confirmé sa bonne dynamique, tandis que la Gambie a accroché la Côte d’Ivoire. De son côté, l’Algérie a subi une lourde défaite face au Togo.

Dans le groupe L, la Guinée-Bissau a réalisé une belle opération en dominant Madagascar (2-0). Mama Baldé (32e) et Mauro Rodrigues (70) ont inscrit les deux buts des Djurtus. Grâce à ce succès, la sélection bissau-guinéenne consolide sa première place avec 10 pts et se rapproche de la qualification.

Dans le groupe I, c’est la grosse surprise de cette journée. Le Togo a largement dominé l’Algérie (3-0), s’offrant ainsi une victoire de prestige. Ce résultat permet aux Éperviers de grimper à la 2e place du groupe avec 6 pts.

Le groupe C a également été marqué par un duel spectaculaire entre la Gambie et la Côte d’Ivoire. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (2-2). Les Éléphants ont ouvert le score dès la 13e mn Zogbé. Au retour des vestiaires, les Gambiens ont égalisé par Yankuba Minteh (69e), avant un penalty transformé par Musa Barrow (80e).

Alors que les Scorpions pensaient tenir une précieuse victoire, Chris Inao Oulaï a permis aux Ivoiriens d’arracher le nul dans les arrêts de jeu (90e+8). Avec ce partage des points, la Côte d’Ivoire conserve la tête du groupe avec 10 pts, devant la Gambie (2e, 7 pts).

Dans le groupe H, la Libye de Youssoufa Dabo a été tenue en échec à domicile par la Tunisie (1-1), au terme d’une rencontre particulièrement tendue. La partie a notamment été marquée par une vive contestation des Tunisiens après un penalty accordé aux Libyens, qui avait poussé les joueurs à quitter momentanément la pelouse. Avec ce point, la Libye occupe la 2e place du groupe avec 5 pts.

Dans le groupe D, l’Afrique du Sud a signé une importante victoire à l’extérieur face au Kenya (2-1) et prend les commandes du classement avec 10 pts.

Enfin, dans le groupe E, la Sierra Leone et la République démocratique du Congo se sont neutralisées (1-1). Un résultat qui profite aux Congolais, qui conservent la première place du groupe avec 10 pts.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Guinée-Bissau bat Madagascar 2-0 (buts de Mama Baldé et Mauro Rodrigues) et consolide sa première place du groupe L avec 10 pts. - La Gambie et la Côte d'Ivoire font match nul 2-2 ; la Côte d'Ivoire garde la tête du groupe C avec 10 pts devant la Gambie (7 pts). - Le Togo domine l'Algérie 3-0 et grimpe à la 2e place du groupe I avec 6 pts.