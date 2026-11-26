Sport

Auteur: Babacar SENE

Qualifications CAN 2027 : la Mauritanie conteste l’éligibilité d’un joueur burkinabé auprès de la CAF

La Fédération mauritanienne de football (FFRIM) a saisi la Confédération africaine de football (CAF) pour contester l’éligibilité d’un joueur burkinabè ayant participé aux deux confrontations entre les Mourabitounes et les Étalons, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027. Selon plusieurs sources, le joueur visé serait Arthur Zagré, ancien pensionnaire du Paris Saint-Germain.

Le feuilleton des litiges dans le football africain se poursuit. Après le récent verdict du Tribunal arbitral du sport (TAS) concernant la CAN 2025, une nouvelle affaire est désormais entre les mains de la CAF. Cette fois, le différend concerne les qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations et pourrait avoir des conséquences sur le classement du groupe F.

Dans un communiqué publié ce mercredi, la FFRIM annonce avoir introduit une réclamation officielle auprès de l’instance continentale au sujet de la participation d’un joueur de la sélection burkinabè aux deux matchs disputés contre la Mauritanie les 13 et 17 novembre 2026. Si la Fédération mauritanienne ne dévoile pas l’identité du joueur concerné, plusieurs sources concordantes désignent Arthur Zagré, ancien joueur du PSG.

Un recours susceptible de bouleverser le groupe F

La fédération mauritanienne affirme avoir engagé la procédure dès qu’elle a pris connaissance des éléments susceptibles de remettre en cause l’éligibilité du joueur. Elle précise également avoir confié la gestion du dossier à un cabinet d’avocats international afin de défendre ses intérêts auprès de la CAF.

« Cette réclamation porte sur l'éligibilité d'un joueur de la sélection du Burkina Faso à participer aux deux rencontres disputées contre la Mauritanie les 13 et 17 novembre 2026, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 », indique la FFRIM dans son communiqué.

L’affaire pourrait avoir un impact considérable sur la hiérarchie du groupe F. Le Bénin et le Burkina Faso, tous deux crédités de 10 points, ont déjà validé leur qualification à l’issue de la quatrième journée. Arthur Zagré, absent lors du match nul entre les deux équipes fin septembre, avait en revanche participé à la rencontre contre la Centrafrique (0-1), puis aux deux matchs face à la Mauritanie en novembre.

Titulaire lors de la manche aller à Ouagadougou, le latéral gauche avait débuté le match retour sur le banc avant de faire son entrée à la 63e minute, en remplacement d’Aboubakar Sidiki Camara.

Si la CAF venait à donner raison à la Mauritanie, le Burkina Faso pourrait perdre les points obtenus lors des deux rencontres face aux Mourabitounes. Une éventuelle sanction offrirait ainsi six points à la Mauritanie sur tapis vert et bouleverserait complètement le classement de la poule. Les Étalons pourraient alors voir leur total passer de 10 à 1 point, tandis que les Mourabitounes se rapprocheraient considérablement d’une qualification.

Arthur Zagré, âgé de 25 ans, avait choisi en 2025 de représenter le Burkina Faso, pays de ses origines, après avoir porté les couleurs de la France dans les catégories de jeunes. Il compte 23 sélections et deux buts avec les équipes de France U18 et U19. Désormais international burkinabè, le polyvalent latéral du FC Utrecht dans le championnat néerlandais totalise cinq apparitions avec les Étalons.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Fédération mauritanienne de football a saisi la CAF pour contester l'éligibilité d'un joueur burkinabè ayant participé aux deux matchs contre la Mauritanie les 13 et 17 novembre 2026. - Plusieurs sources désignent Arthur Zagré, ancien joueur du PSG, comme le joueur visé ; la FFRIM a confié le dossier à un cabinet d'avocats international. - Si la CAF donne raison à la Mauritanie, le Burkina Faso pourrait perdre les points des deux rencontres, passant de 10 à 1 point, et la Mauritanie gagnerait six points sur tapis vert.