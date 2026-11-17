Qualifications CAN-2027 : La Tunisie quitte la pelouse après un penalty controversé accordé à la Libye
La rencontre entre la Libye de Youssouf Dabo et la Tunisie, disputée ce mardi dans le cadre de la 4e journée des qualifications à la CAN-2027, a été marquée par un incident particulièrement tendu. Furieux après une décision arbitrale, les joueurs tunisiens ont momentanément abandonné la pelouse pour exprimer leur mécontentement.
Le football africain est une nouvelle fois confronté à une polémique arbitrale. Alors qu'ils avaient pris l'avantage au tableau d'affichage, les Aigles de Carthage ont vivement contesté un penalty accordé à leurs adversaires à la 43e mn.
À l'origine de la controverse, une intervention du gardien tunisien Aymen Dahmen, dont la sortie a été jugée irrégulière par l'arbitre. Ce que les joueurs tunisiens n'ont absolument pas acceptée, estimant que leur portier n'avait pas commis de faute justifiant une telle sanction.
La tension est vite montée d'un cran. Sous l'impulsion de leur sélectionneur, Mouine Chaabani, les Tunisiens ont décidé de regagner les vestiaires, interrompant ainsi la partie pendant plusieurs minutes. Leur protestation faisait également suite à plusieurs décisions arbitrales contestées depuis le début de la rencontre.
Après de longues minutes de discussions et de confusion, les joueurs tunisiens ont finalement repris leur place sur le terrain. Le penalty a alors pu être exécuté et transformé par la Libye, qui a ainsi égalisé à 1-1.
Un nouvel épisode de contestation arbitrale qui rappelle les scènes controversées de la finale de la CAN-2025 entre le Sénégal et le Maroc.
Ouais ouais Monsieur l’arbitre attend la fin du match tu vas voir https://t.co/snzoUwByE1
— Noussour 🇹🇳 (@NoussourTN)
Scenes at full time as the Libyan players attacked officials and got into a scuffle with their opponents. https://t.co/Y7qTMW66nz
— Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo)
Commentaires (9)
Vous allez toujours trop loin vous autres dans vos scénarios. Oui Motseppe l'avait dit. Mais lui même ça ne le dérangeait jusqu'à ce que ça sente le roussi, qu'il lui faille débarquer au Senegal, et qu'il lui fallait bien lâcher un os.
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