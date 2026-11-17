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Auteur: Babacar SENE

Qualifications CAN-2027 : La Tunisie quitte la pelouse après un penalty controversé accordé à la Libye

La rencontre entre la Libye de Youssouf Dabo et la Tunisie, disputée ce mardi dans le cadre de la 4e journée des qualifications à la CAN-2027, a été marquée par un incident particulièrement tendu. Furieux après une décision arbitrale, les joueurs tunisiens ont momentanément abandonné la pelouse pour exprimer leur mécontentement.

Le football africain est une nouvelle fois confronté à une polémique arbitrale. Alors qu'ils avaient pris l'avantage au tableau d'affichage, les Aigles de Carthage ont vivement contesté un penalty accordé à leurs adversaires à la 43e mn.

À l'origine de la controverse, une intervention du gardien tunisien Aymen Dahmen, dont la sortie a été jugée irrégulière par l'arbitre. Ce que les joueurs tunisiens n'ont absolument pas acceptée, estimant que leur portier n'avait pas commis de faute justifiant une telle sanction.

La tension est vite montée d'un cran. Sous l'impulsion de leur sélectionneur, Mouine Chaabani, les Tunisiens ont décidé de regagner les vestiaires, interrompant ainsi la partie pendant plusieurs minutes. Leur protestation faisait également suite à plusieurs décisions arbitrales contestées depuis le début de la rencontre.

Après de longues minutes de discussions et de confusion, les joueurs tunisiens ont finalement repris leur place sur le terrain. Le penalty a alors pu être exécuté et transformé par la Libye, qui a ainsi égalisé à 1-1.

Un nouvel épisode de contestation arbitrale qui rappelle les scènes controversées de la finale de la CAN-2025 entre le Sénégal et le Maroc.

Ouais ouais Monsieur l’arbitre attend la fin du match tu vas voir https://t.co/snzoUwByE1

Scenes at full time as the Libyan players attacked officials and got into a scuffle with their opponents. https://t.co/Y7qTMW66nz

— Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) Chargement du post X/Twitter...

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Tunisie a quitté la pelouse lors du match contre la Libye, 4e journée des qualifications à la CAN-2027, pour contester un penalty accordé à la 43e minute. - Les Tunisiens jugeaient irrégulière la sortie de leur gardien Aymen Dahmen et ont regagné les vestiaires sous l'impulsion de leur sélectionneur Mouine Chaabani. - Après plusieurs minutes d'interruption, les joueurs tunisiens ont repris le jeu et la Libye a transformé le penalty pour égaliser à 1-1.