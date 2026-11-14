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Auteur: BABACAR SENE

Qualifications CAN 2027 : l’Angola d’Aliou Cissé arrache une précieuse victoire

La troisième journée des éliminatoires de la CAN 2027 se poursuit sur le continent. Dans le groupe B, l’Angola, dirigé par le technicien sénégalais Aliou Cissé, a décroché une précieuse victoire face au Soudan du Sud (2-0).

Les Palancas Negras ont toutefois dû patienter jusqu’aux arrêts de jeu pour venir à bout d’une accrocheuse équipe soudanaise. Chico Banza a débloqué la situation à la 90e+2, avant que Miro ne scelle définitivement le succès angolais à la 90e+8. Grâce à cette victoire, l’Angola (7 points) rejoint l’Égypte de Mohamed Salah en tête du classement du groupe B.

Dans le groupe I, l’Algérie s’est également imposée face au Togo (1-0). Le capitaine des Fennecs, le défenseur Ramy Bensebaïni, a inscrit l’unique but de la rencontre à la 76e minute. Ce succès permet aux Algériens de prendre seuls les commandes de leur groupe avec 7 points.

Enfin, dans le groupe H, le Botswana a ramené un précieux point de son déplacement en Ouganda (1-1).

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'Angola d'Aliou Cissé a battu le Soudan du Sud 2-0 dans le groupe B. - Chico Banza a marqué à la 90e+2 et Miro à la 90e+8. - L'Algérie a battu le Togo 1-0 sur un but de Ramy Bensebaïni à la 76e minute.