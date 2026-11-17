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Auteur: Babacar SENE

Qualifications CAN 2027 : l’Angola d’Aliou Cissé domine le Soudan du Sud et se rapproche de la qualification

L’Angola du technicien sénégalais Aliou Cissé a réalisé une belle opération dans la course à la qualification pour la CAN 2027. Les Palancas Negras sont allés s’imposer sur la pelouse du Soudan du Sud (0-1) pour le compte de la 4e journée. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Miro à la 41e minute.

Grâce à ce succès, l’Angola totalise désormais 10 points et compte six longueurs d’avance sur le Malawi(3e,4pts) qui a concédé le nul à domicile face à l’Égypte(0-0). Les Palancas Negras sont ainsi quasiment assurés de décrocher leur billet pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations.

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Dans le groupe I, le Burundi (3e, 3 points) a manqué une belle occasion de se relancer. À domicile, les Burundais ont été tenus en échec par la Zambie (1-1), qui occupe la deuxième place avec cinq points.

Au stade Amaan de Zanzibar, la Tanzanie et le Nigeria se sont également neutralisés (0-0). Ce point obtenu à l’extérieur permet aux Super Eagles (2es, 7 points) de revenir à une longueur du leader, la Guinée-Bissau (8 points), qui reçoit Madagascar. Dans le groupe A, le Lesotho a surpris le Gabon (2-1).

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L’Angola d’Aliou Cissé s’est imposé 0-1 sur la pelouse du Soudan du Sud, but de Miro à la 41e minute. - L’Angola totalise 10 points et compte six longueurs d’avance sur le Malawi (3e, 4 pts). - Dans le groupe I, le Burundi a été tenu en échec par la Zambie (1-1) et la Tanzanie et le Nigeria se sont neutralisés (0-0).