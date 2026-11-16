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Auteur: Babacar SENE

Qualifications CAN-2027 : le Cameroun, la Guinée et le Bénin tout proches, le Ghana se relance

La 4e journée des qualifications à la CAN 2027 a débuté ce lundi avec plusieurs rencontres au programme. Le Cameroun, la Guinée et le Bénin ont réalisé de belles opérations en se rapprochant un peu plus de la qualification.

Les Lions Indomptables ont notamment frappé fort en allant s’imposer largement en Namibie (3-0). Mahamadou Nagida (12e), Ryan Fosso (55e) et Saïdou Alioum (71e) ont inscrit les trois buts camerounais. Grâce à ce succès, le Cameroun (10 pts) consolide sa première place dans le groupe G, avec six longueurs d’avance sur les Comores (2e, 4 pts).

Dans le groupe F, le Bénin a également fait un grand pas vers la qualification. Les Guépards ont pris le dessus sur la Centrafrique (1-0) et confortent leur première place avec 10 pts. Une victoire du Burkina Faso face à la Mauritanie, mardi, pourrait officiellement envoyer les Béninois à la CAN.

La Guinée a également réalisé une excellente opération. Le Syli National a dominé l'Érythrée (3-1), un succès qui lui permet de prendre provisoirement la tête de son groupe avec 9 pts, soit deux de plus que l'Afrique du Sud, qui affronte le Kenya ce mardi.

Dans le groupe C dominé par la Côte d'Ivoire (9 pts), le Ghana s'est relancé en s'imposant face à la Somalie (1-0). Grâce à cette victoire, les Black Stars reviennent à hauteur de la Gambie avec 6 pts.

Enfin, dans le groupe E, le Zimbabwe a largement battu la Guinée équatoriale (3-0). Ce succès permet aux Warriors (7 pts) de s'emparer de la 2e place, à deux longueurs de la RD Congo, leader avec 9 pts.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Cameroun s'est imposé 3-0 en Namibie et consolide sa première place du groupe G avec 10 points. - Le Bénin a battu la Centrafrique 1-0 et la Guinée a dominé l'Érythrée 3-1. - Le Ghana s'est relancé en battant la Somalie 1-0 et revient à hauteur de la Gambie avec 6 points.