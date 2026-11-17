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Auteur: Babacar SENE

Qualifications CAN 2027 : le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, le Cameroun et le Maroc rejoignent le Sénégal

La course à la CAN 2027 a livré de nouveaux verdicts ce mardi 17 novembre. Après le Sénégal, cinq autres sélections ont officiellement validé leur participation à la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, le Cameroun et le Maroc ont décroché leur qualification à l’issue des rencontres de la soirée.

Le Mali a d’abord assuré sa présence en dominant le Rwanda (2-0) à Kigali. Les Aigles n’ont pas laissé de place au suspense face aux Amavubi, grâce à des réalisations de Modibo Sagnan à la 27e minute et de Gaoussou Diarra à la 88e. Avec ce succès à l’extérieur, les partenaires de Lassine Sinayoko ont définitivement validé leur billet pour la compétition.

Malgré cette défaite, le Rwanda conserve des chances de qualification. Les Amavubi restent en course pour la deuxième place du groupe K, d’autant que le Cap-Vert a également perdu face au Liberia (2-0). La lutte pour le dernier ticket de cette poule reste donc ouverte.

Dans le groupe F, le Burkina Faso a également rempli sa mission. En déplacement en Mauritanie, les Étalons se sont imposés sur le score de 3-1. Boubacar Camara, à la réception d’une passe de Dango Ouattara, a ouvert le score dès la 12e minute avant que Lassina Traoré ne double la mise à la 27e. Les Mauritaniens ont tenté de réagir en seconde période avec un but d’Ali Diadie (75e ), mais Elohim Kaboré a définitivement scellé la victoire burkinabè à la 89e minute.

Ce résultat permet au Burkina Faso de valider sa qualification, mais profite également au Bénin. Les Écureuils décrochent ainsi leur sixième participation à la CAN, grâce à leur position au classement du groupe F. La Mauritanie et la Centrafrique sont désormais hors course.

Le Cameroun qualifié sans jouer

Dans le groupe G, le Cameroun a obtenu sa qualification sans même avoir à disputer une rencontre. La victoire des Comores sur la pelouse du Congo-Brazzaville (1-0) a suffi au bonheur des Lions indomptables. Avec 10 points au compteur, les Camerounais sont désormais assurés de terminer parmi les deux premiers de leur groupe. Le Congo-Brazzaville et la Namibie ne peuvent plus les rejoindre.

Le Maroc a également composté son billet dans le groupe A. Les Lions de l’Atlas ont signé une quatrième victoire consécutive en venant à bout du Niger (1-0). La jeune pépite Abdallah Ouazane, âgée de seulement 17 ans, a inscrit l’unique but de la rencontre à la 22e minute.

Avec 12 points, le Maroc est désormais assuré de terminer dans les deux premières places de sa poule et de participer à la CAN 2027.

Ces cinq nouvelles qualifications portent à six le nombre de sélections officiellement qualifiées après le Sénégal, alors que les dernières journées des éliminatoires doivent encore permettre de compléter le tableau de la prochaine édition.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, le Cameroun et le Maroc ont officiellement validé leur qualification pour la CAN 2027, rejoignant le Sénégal déjà qualifié. - Le Mali a battu le Rwanda 2-0 à Kigali, et le Burkina Faso s'est imposé 3-1 en Mauritanie, ce qui qualifie aussi le Bénin. - Le Cameroun s'est qualifié sans jouer grâce à la victoire des Comores sur le Congo-Brazzaville (1-0), et le Maroc a battu le Niger 1-0.