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Qualifications CAN 2027 : Les Lions de la Teranga débarquent à Juba avant leurs retrouvailles avec le Soudan

Auteur: Ousmane DICKO

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Qualifications CAN 2027 : Les Lions de la Teranga débarquent à Juba avant leurs retrouvailles avec le Soudan

Qualifications CAN 2027 : Les Lions de la Teranga débarquent à Juba avant leurs retrouvailles avec le Soudan

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Après leur large victoire (4-1) face au Soudan, jeudi à Dakar, les Lions du Sénégal ont rejoint Juba, au Soudan du Sud, ce samedi 14 novembre, en vue de leur prochain rendez-vous avec les Crocodiles du Nil, prévu lundi 16 novembre, pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2027.

La délégation sénégalaise a atterri dans la capitale sud-soudanaise à 10 h 30, heure locale, à bord d’un vol spécial. Les hommes de Patrick Vieira ont pris leurs quartiers à l’hôtel Imperial, situé à proximité immédiate du stade de Juba, qui accueillera cette rencontre.

Les Lions ne devraient pas effectuer de séance d’entraînement ce samedi. Le staff technique a privilégié la récupération après l’intense rencontre disputée jeudi et le voyage. Un réveil musculaire est toutefois prévu dans les installations de l’hôtel afin de permettre aux joueurs de retrouver progressivement leurs sensations informe la celle de communication de la Fsf..

Leader du groupe J avec 7 points au compteur après trois journées, le Sénégal entend poursuivre sa dynamique dans ces éliminatoires. Les Lions retrouveront le Soudan lundi 16 novembre à 13 h GMT (15 h, heure locale), au stade de Juba, où la sélection soudanaise reçoit ses adversaires depuis le début de la compétition.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Les Lions du Sénégal ont rejoint Juba, au Soudan du Sud, ce samedi 14 novembre, après leur victoire 4-1 face au Soudan jeudi à Dakar. - La délégation sénégalaise a atterri à 10 h 30, heure locale, à bord d'un vol spécial, et a pris ses quartiers à l'hôtel Imperial, près du stade de Juba. - Aucune séance d'entraînement n'est prévue ce samedi, le staff privilégiant la récupération, avec un réveil musculaire à l'hôtel ; le Sénégal affrontera le Soudan lundi 16 novembre à 13 h GMT.
Auteur: Ousmane DICKO
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Commentaires (2)

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  • avatar
    Jean-le-fou il y a 1 jour
    Les lions jouent contre le Soudan et non le Sud Soudan. Le match se déroule à Khartoum et non à Juba qui est la capitale du Sud Soudan. Vous êtes nuls à crier.

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