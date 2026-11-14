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Qualifications CAN 2027 : Nobel Mendy n’a pas fait le déplacement avec les Lions à Juba

Auteur: Ousmane DICKO

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Qualifications CAN 2027 : Nobel Mendy n’a pas fait le déplacement avec les Lions à Juba

Qualifications CAN 2027 : Nobel Mendy n’a pas fait le déplacement avec les Lions à Juba

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Le défenseur sénégalais Nobel Mendy n’a pas fait le déplacement avec les Lions du Sénégal à Juba, au Soudan du Sud, en vue de la rencontre face au Soudan, prévue ce lundi 16 novembre, pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2027.

Selon la cellule de communication de la Fédération sénégalaise de football (FSF), le défenseur, blessé, est le seul joueur absent de la délégation sénégalaise qui a rallié Juba ce samedi 14 novembre.

Un coup d’arrêt pour Nobel Mendy, qui ne pourra donc pas prendre part à ce deuxième rendez-vous face aux Soudanais, après la large victoire (4-1) enregistrée jeudi dernier à Dakar.

Auteur: Ousmane DICKO
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Commentaires (3)

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    Deug il y a 1 jour
    Trop fragile ce gars🤔
  • avatar
    Lauréat il y a 1 jour
    Au moins il décerne de précieux prix.
  • avatar
    Ass il y a 15 heures
    Pays d’incultes, il s’agit du Soudan et non Soudan du Sud. C’est tellement léger ! Bref c’est comme ça

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