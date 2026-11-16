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Auteur: Ousmane DICKO

il y a 14 heures

Qualifications CAN 2027 - Soudan-Sénégal : Adil remet les deux équipes à égalité !

Le Sénégal est rejoint au score à Juba ! Après avoir réduit l’écart à la 52e mn par Nooh, le Soudan a égalisé par l’intermédiaire d’Adil à la 75e mn. Les Soudanais reviennent ainsi à 2-2 après avoir été menés 2-0 grâce à Nicolas Jackson (4e) et El Hadj Malick Diouf (22e).