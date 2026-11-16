Qualifications CAN-2027 - Soudan-Sénégal : El Hadj Malick Diouf double la mise !
Le Sénégal creuse l’écart face au Soudan ! Après l’ouverture du score de Nicolas Jackson à la 4e mn, El Hadj Malick Diouf a inscrit le deuxième but des Lions à la 22e mn. Les hommes de Vieira mènent ainsi 2-0 dans cette rencontre disputée ce lundi à Juba, comptant pour la 4e journée du groupe J des éliminatoires de la CAN-2027.
Le But de El Malick Diouf ⚽️ La passe de pape GUEYE 🎯 https://t.co/OkBEhMS0WC— SénéFoot 🇸🇳 (@ActuFSn)
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