Qualifications CAN-2027 - Soudan-Sénégal : Jackson ouvre le score pour les Lions dès la 4e mn !
Le Sénégal n’a pas tardé à trouver la faille face au Soudan. Nicolas Jackson a ouvert le score dès la 4e mn, lançant idéalement les Lions dans cette rencontre qui se joue ce lundi à Juba. Ce match compte pour la 4e journée du groupe J des éliminatoires de la CAN-2027.
Nicolas Jackson ENCORE LUI. Mbaye à la passe dé ENCORE C’est magnifique. https://t.co/CojkbbyeWk— SALIHOU2 (@19_SFCB)
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