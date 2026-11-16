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Auteur: Ousmane DICKO

il y a 16 heures

Qualifications CAN-2027 - Soudan-Sénégal : Jackson ouvre le score pour les Lions dès la 4e mn !

Le Sénégal n’a pas tardé à trouver la faille face au Soudan. Nicolas Jackson a ouvert le score dès la 4e mn, lançant idéalement les Lions dans cette rencontre qui se joue ce lundi à Juba. Ce match compte pour la 4e journée du groupe J des éliminatoires de la CAN-2027.

Nicolas Jackson ENCORE LUI. Mbaye à la passe dé ENCORE C’est magnifique. https://t.co/CojkbbyeWk — SALIHOU2 (@19_SFCB) Chargement du post X/Twitter...