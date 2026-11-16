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Auteur: Ousmane DICKO

il y a 15 heures

Qualifications CAN 2027-Soudan-Sénégal : les Lions mènent à la pause (2-0)

Le Sénégal mène 2-0 face au Soudan à la mi-temps de cette rencontre qui se joue ce lundi à Juba. Les Lions ont rapidement pris les devants grâce à Nicolas Jackson, buteur dès la 4e minute, avant qu’El Hadji Malick Diouf ne double la mise à la 22e minute.

Les hommes de Vieira rentrent ainsi aux vestiaires avec deux buts d’avance, à l’occasion de cette quatrième journée du groupe J des éliminatoires de la CAN 2027.