Sport

Auteur: Ousmane DICKO

il y a 14 heures

Qualifications CAN-2027 - Soudan-Sénégal : Nooh réduit le score et relance les Soudanais

Le Soudan réduit l’écart ! Nooh a inscrit le premier but de son équipe à la 52e mn, relançant ainsi le suspense dans cette rencontre face au Sénégal.

Les Lions avaient pourtant pris une belle avance en première période grâce à Nicolas Jackson (4e mn), et El Hadj Malick Diouf (22e mn).

Le Sénégal mène désormais 2-1.