Qualifications CAN-2027 - Soudan-Sénégal : Nooh réduit le score et relance les Soudanais
Le Soudan réduit l’écart ! Nooh a inscrit le premier but de son équipe à la 52e mn, relançant ainsi le suspense dans cette rencontre face au Sénégal.
Les Lions avaient pourtant pris une belle avance en première période grâce à Nicolas Jackson (4e mn), et El Hadj Malick Diouf (22e mn).
Le Sénégal mène désormais 2-1.
Commentaires (2)
- une équipe qui ne tient plus physiquement en 2nde période;
- un coach qui refuse de faire des changements alors que la nécessité est flagrante, préférant attendre après la 75ème, il paraît que c'est une théorie d'une certaine école;
- un gardien pas décisif et les pertes de balle ou inoffensivité de lamine camara et pape guèye (toujours essoufflé en 2ème)
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