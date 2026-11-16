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Auteur: Ousmane DICKO

il y a 14 heures

Qualifications CAN-2027 - Soudan-Sénégal : Pathé Mboup redonne l’avantage aux Lions !

Quel scénario à Juba ! Alors que le Soudan était revenu à hauteur du Sénégal grâce aux réalisations de Nooh (52e) et Adil (75e), Pathé Mboup a redonné l’avantage aux Lions à la 87e minute.

Pathé Mboup qui marque le but du 3-2 pour le Senegal. Il libere les lions pour le moment https://t.co/Eh4T8DlcS9 — Taggat (@taggatsn) Chargement du post X/Twitter...