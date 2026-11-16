Qualifications CAN-2027 - Soudan-Sénégal : Pathé Mboup redonne l’avantage aux Lions !
Quel scénario à Juba ! Alors que le Soudan était revenu à hauteur du Sénégal grâce aux réalisations de Nooh (52e) et Adil (75e), Pathé Mboup a redonné l’avantage aux Lions à la 87e minute.
Pathé Mboup qui marque le but du 3-2 pour le Senegal. Il libere les lions pour le moment https://t.co/Eh4T8DlcS9— Taggat (@taggatsn)
Commentaires (2)
Notre defense est tres malade croyez-moi; vous verrez bientot. TROP d'erreurs , bcp trop.
El Hadji Malick doit apprendre à calmer ses nerfs devant l'arbitre. Mboup et gomis sont des éléments qui rassurent.
Mbaye perd trop de ballons, PMSarr mom nak, on dirait qu'il n'a pas de...; camara ne tient plus durant les matchs... VIERA, tu risques de ne pas faire long feu: il s'agit NATIONALE du SENEGAL, ce n'est pas un club de navétane.
Si tu continues à etre si yambar et à manquer veritablement de vision pour savoir quand et avec qui, alors ca risque d'aller tres vite
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.