Qualifications CAN 2027 – Soudan-Sénégal : Paul Mendy enfonce le clou, les Lions mènent 4-2!
Le Sénégal déroule à Juba ! Après avoir repris l’avantage grâce à Pathé Mboup à la 87e minute, les Lions ont inscrit un quatrième but par l’intermédiaire de Paul Mendy à 90’+1.
Paul Mendy inscrit le but du 4-2 pour les Lions ! Pathé Mboup, encore décisif, délivre une nouvelle passe décisive. https://t.co/thYFIyP0TD— Taggat (@taggatsn)
Commentaires (10)
Dion Lopy est très moux. Il joue en marchant.
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