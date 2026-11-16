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Auteur: Ousmane DICKO

Qualifications CAN 2027 - Soudan vs Sénégal : Les Lions s’imposent dans la douleur et se rapprochent de la qualification

Le Sénégal a signé une précieuse victoire face au Soudan (4-2), ce lundi à Juba, à l’occasion de la quatrième journée du groupe J des éliminatoires de la CAN 2027. Au terme d’une rencontre riche en rebondissements, les hommes de Vieira ont dû puiser dans leurs ressources pour venir à bout d’une équipe soudanaise qui a longtemps fait douter les Lions.

Tout avait pourtant idéalement commencé pour les Sénégalais. Nicolas Jackson a ouvert le score dès la 4e minute, avant qu’El Hadji Malick Diouf ne double la mise à la 22e minute. Avec cet avantage de deux buts, les Lions semblaient avoir pris le contrôle de la rencontre.

Mais au retour des vestiaires, le scénario a changé. À la 52e minute, Nooh a réduit le score pour le Soudan. Un but qui a complètement relancé la rencontre. Plus entreprenants et plus menaçants, les Soudanais ont progressivement pris l’ascendant, tandis que le Sénégal perdait le contrôle du jeu. Cette domination a été récompensée à la 75e minute avec l’égalisation d’Adil, qui a ramené les deux équipes à 2-2.

Bousculé, le Sénégal a finalement trouvé les ressources nécessaires pour reprendre les commandes. Les changements opérés par Vieira ont permis aux Lions de retrouver du souffle et de reprendre l’initiative. À la 87e minute, Pathé Mboup a redonné l’avantage aux siens avant que Paul Mendy ne scelle définitivement le sort de la rencontre à la 90e+1, portant le score à 4-2.

Cette victoire permet au Sénégal de réaliser une belle opération dans le groupe J. Les Lions s’étaient déjà imposés face au Soudan (4-1), jeudi dernier à Dakar, lors de la manche aller.

Désormais, la qualification pourrait être acquise dès demain. Un succès du Mozambique face à l’Éthiopie offrirait aux Lions leur billet pour la CAN 2027. Avec 10 points au compteur, le Sénégal serait alors assuré de terminer aux deux premières places du groupe, synonymes de qualification.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal a battu le Soudan 4-2 ce lundi à Juba lors de la 4e journée du groupe J des éliminatoires de la CAN 2027. - Nicolas Jackson (4e) et El Hadji Malick Diouf (22e) ont marqué avant que le Soudan n'égalise à 2-2, puis Pathé Mboup (87e) et Paul Mendy (90e+1) ont scellé la victoire. - Avec 10 points, le Sénégal pourrait valider sa qualification dès demain si le Mozambique bat l'Éthiopie.