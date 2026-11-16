Qualifications CAN 2027 - Soudan vs Sénégal : Les Lions s’imposent dans la douleur et se rapprochent de la qualification
Le Sénégal a signé une précieuse victoire face au Soudan (4-2), ce lundi à Juba, à l’occasion de la quatrième journée du groupe J des éliminatoires de la CAN 2027. Au terme d’une rencontre riche en rebondissements, les hommes de Vieira ont dû puiser dans leurs ressources pour venir à bout d’une équipe soudanaise qui a longtemps fait douter les Lions.
Tout avait pourtant idéalement commencé pour les Sénégalais. Nicolas Jackson a ouvert le score dès la 4e minute, avant qu’El Hadji Malick Diouf ne double la mise à la 22e minute. Avec cet avantage de deux buts, les Lions semblaient avoir pris le contrôle de la rencontre.
Mais au retour des vestiaires, le scénario a changé. À la 52e minute, Nooh a réduit le score pour le Soudan. Un but qui a complètement relancé la rencontre. Plus entreprenants et plus menaçants, les Soudanais ont progressivement pris l’ascendant, tandis que le Sénégal perdait le contrôle du jeu. Cette domination a été récompensée à la 75e minute avec l’égalisation d’Adil, qui a ramené les deux équipes à 2-2.
Bousculé, le Sénégal a finalement trouvé les ressources nécessaires pour reprendre les commandes. Les changements opérés par Vieira ont permis aux Lions de retrouver du souffle et de reprendre l’initiative. À la 87e minute, Pathé Mboup a redonné l’avantage aux siens avant que Paul Mendy ne scelle définitivement le sort de la rencontre à la 90e+1, portant le score à 4-2.
Cette victoire permet au Sénégal de réaliser une belle opération dans le groupe J. Les Lions s’étaient déjà imposés face au Soudan (4-1), jeudi dernier à Dakar, lors de la manche aller.
Désormais, la qualification pourrait être acquise dès demain. Un succès du Mozambique face à l’Éthiopie offrirait aux Lions leur billet pour la CAN 2027. Avec 10 points au compteur, le Sénégal serait alors assuré de terminer aux deux premières places du groupe, synonymes de qualification.
Commentaires (33)
Franchement, là, vous nous avez carrément fait du Pape Thiaw ! C’est énervant et écœurant de voir des entraîneurs s’obstiner à ne pas effectuer des changements qui sautent pourtant aux yeux de tout le monde. Il y a des moments où il faut savoir lire un match et prendre ses responsabilités.
Par ailleurs, Pape Matar Sarr et Lamine Camara n’ont tout simplement pas leur place en équipe nationale, et encore moins dans le onze de départ. Ces deux-là n’apportent absolument rien. Rien, rien, rien !
Ibrahim Mbaye, il faut travailler le dernier geste, mon frère ! Beaucoup trop de déchets dans tes choix.
Mboup, alias Magic System, porte vraiment bien son surnom : il est magique ! Un sang-froid extraordinaire, machallah. Jackson, comme d’habitude, il lui faut dix occasions pour en mettre une, avec sa nonchalance légendaire.Et Iliman Ndiaye, rien à dire : c’est le métronome de cette équipe. Il donne le tempo, organise le jeu et apporte cette justesse technique qui fait toute la différence.
– une équipe qui ne tient plus physiquement en 2nde période;
– un coach qui refuse de faire des changements alors que la nécessité est flagrante, préférant attendre après la 75ème, il paraît que c’est une théorie d’une certaine école;
– un gardien pas décisif et les pertes de balle ou inoffensivité de lamine camara et pape guèye (toujours essoufflé en 2ème).
Contre une bonne équipe ou en quart d’une CAN, ça coûtera très cher si le coach ferme les yeux comme ça ou veut s’imposer ces 3 joueurs: Pape Guèye, Pape Matar Sarr et Lamine Camara.
P.S.: Felicitations aussi au Soudan (ou au Soudan du Sud, pays hôte) pour nous avoir offert au moins des images de television detentes pour regarder un match de foot comparativement aux images catastrophiques de la RTS a l'aller. Dur de croire que ces pays, tous deux en guerre et conflits armes pour la majeure partie de cette dernière décennie, ont du meilleur materiel de reportage ou des techniciens plus compétents que le Senegal. Mais enfin, c'est une autre histoire.
En défense pourquoi il ne joue pas en 4 défenseurs? Lamine Sy est très bon et n'a pas joué.Il faut confirmer LOPY pour ultérieurement remplacer Gana.
VIERA n'a pas encore compris.
J'ai vraiment peur surtout pour la défense.
Reveille toi VIERA
danguén sof trop maylen niteki mou liguey kou niew rek nguéni khamoul dara meme ceux qui ont gagné la CAN avec le senegal
Une chose est sure et tout les Senegalais voient la meme chose: Lamine Camara et Pape M. Sarr ne doivent plus etre convoques. Ca fait un bon moment que je le dis mais Pape Thiaw et maintenant Vierra continuent de le faire . J'espere qu'il ecouter les Senegalais.
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