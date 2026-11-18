Sport

Auteur: Bernardin Patinvoh

Qualifs CAN 2027 : Le président de la Fédération mauritanienne de foot visé par des jets de projectiles après l’élimination des Mourabitounes

La Mauritanie ne participera pas à la CAN 2027 en Afrique de l’Est. Les Mourabitounes ont été sèchement battus hier mardi 17 novembre par le Burkina (3-1) au Stade Olympique de Nouakchott. Cette défaite les cloue à la 3e place du groupe avec seulement 3 points au compteur à deux journées de la fin de ces qualifications pour la CAN 2027.

Même s’ils gagnent leurs deux derniers matchs en mars prochain, ils ne pourront jamais refaire leur retard sur le Bénin et le Burkina qui sont crédités de 10 points.

Frustrés

L’élimination de l’équipe n’a naturellement pas plu aux supporters mauritaniens qui ont violemment manifesté leur mécontentement en lançant des objets en direction du président de la Fédération mauritanienne de football Ahmed Yahya.

Les autres responsables du football mauritanien présents au stade hier, ont également goûté à la colère des supporters. Ils ont été visés par des jets de bouteilles et d’autres objets, selon Trust Magazine. Ces gestes d’humeur sont dus à la frustration.

Les Mourabitounes ont enchainé 3 CAN entre 2019 et 2023

En effet, la Mauritanie avait pris l’habitude de se qualifier pour les phases finales de Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Ils étaient présents en Egypte en 2019, au Cameroun en 2021 et en Côte d’Ivoire en 2023.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Mauritanie a été battue 3-1 par le Burkina Faso le mardi 17 novembre au Stade Olympique de Nouakchott. - Cette défaite la place 3e du groupe avec 3 points, la rendant mathématiquement éliminée de la CAN 2027. - Le président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed Yahya, et d'autres responsables ont été visés par des jets de bouteilles et d'objets lancés par des supporters frustrés.