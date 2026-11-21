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Auteur: Bernardin PATINVOH

il y a 2 heures

Rafael Nadal, un ex-champion de tennis dans le Conseil d’administration du Real Madrid

Supporter du Real Madrid depuis son jeune âge, l’ex-champion de tennis espagnol Rafael Nadal a rejoint le Conseil d’administration du club merengue. C’est à l’occasion de l’Assemblée générale extraordinaire des membres de l’écurie qui s’est tenue ce samedi 21 novembre à Valdebebas.

Il a obtenu 99,5% des voix (1704 pour, 4 contre, 5 abstentions). Autant dire que c’était un quasi-plébiscite.

Rafael Nadal et le président du Real Madrid Florentino Pérez s’apprécient beaucoup.

« C’est une grande responsabilité »

Le dirigeant de 79 ans, lui a d’ailleurs réservé une place à sa droite ce samedi.

Il souhaite que la légende espagnole de tennis découvre de l’intérieur le fonctionnement de l’organisation et s’implique dans sa structure de gestion. Le moins qu’on puisse dire, c’est que Nadal est heureux d’avoir intégré ce cercle fermé.

« C’est une grande responsabilité. Je vais travailler pour que les choses continuent d’être comme elles sont : un club qui a du succès et qui continuera d'en avoir dans les années à venir », a-t-il déclaré.

Rappelons que le Majorquais a remporté 22 titres de Grand Chelem au cours de sa carrière. C’est l’un des plus grands tennismen du 21e siècle.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Rafael Nadal a rejoint le Conseil d’administration du Real Madrid lors de l’Assemblée générale extraordinaire des membres tenue le samedi 21 novembre à Valdebebas. - Il a obtenu 99,5% des voix (1704 pour, 4 contre, 5 abstentions). - Nadal a déclaré : « C’est une grande responsabilité. Je vais travailler pour que les choses continuent d’être comme elles sont ».