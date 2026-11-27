Real Sociedad : Mamadou Sarr débloque son compteur et signe une première historique (vidéo)
Mamadou Sarr vient de franchir un cap important dans sa jeune carrière. Le défenseur sénégalais (21 ans) a inscrit son premier but en professionnel, permettant à la Real Sociedad de prendre l’avantage face à Crystal Palace, lors d’une rencontre de Ligue Europa finalement perdue par les Espagnols (2-1).
En pleine confiance depuis son arrivée à Saint-Sébastien, le jeune défenseur enchaîne les prestations convaincantes. Prêté par Chelsea, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais et de Strasbourg poursuit son adaptation en Espagne et vient de s’offrir un moment particulier en ouvrant son compteur personnel chez les professionnels. Un but qui va faire du bien au champion d'Afrique qui s'impose de plus en plus au sein de la défense de la Real Sociedad.
— 𝐓𝐇𝐈𝐀𝐌𝐁𝐀🇸🇳 (@momoth_d)
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