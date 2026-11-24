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Auteur: Mouhamed CAMARA

« Recours de dernière minute » du Maroc contre le Sénégal : la réaction du TAS

​C'est RMC Sport qui a vendu la mèche ce mardi matin : les autorités sportives marocaines auraient saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour dénoncer un supposé appel téléphonique entre le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, et Ulrich Haas, l'un des juges désignés pour trancher le litige concernant la CAN 2025.

​Contactée par le journaliste français Anthony Pla, l'instance basée en Suisse a révélé n'avoir reçu aucun recours marocain. « Au moment où nous écrivons ces lignes, le TAS n’a reçu aucune correspondance de la FRMF faisant état d’un "incident" impliquant l’un de ses arbitres. Malheureusement, de nombreuses rumeurs infondées ont circulé tout au long de cette procédure, publiées sans la moindre vérification. Je vous remercie de m’avoir contacté afin de vérifier ces informations », déclare l'instance dans des propos rapportés par le journaliste.

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​Il faut noter que la Fédération sénégalaise de football a également démenti l'existence d'un appel téléphonique entre son patron et le juge allemand. Du côté sénégalais, on pense à une manipulation visant à contester la décision à venir ce mardi du TAS auprès du Tribunal fédéral suisse pour vice de procédure.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - RMC Sport a rapporté que les autorités sportives marocaines auraient saisi le TAS concernant un supposé appel entre Abdoulaye Fall et Ulrich Haas. - Le TAS a déclaré n'avoir reçu aucune correspondance de la FRMF faisant état d'un tel incident. - La FSF a démenti l'existence d'un appel téléphonique entre son président et le juge allemand.