« Recours de dernière minute » du Maroc contre le Sénégal : la réaction du TAS
C'est RMC Sport qui a vendu la mèche ce mardi matin : les autorités sportives marocaines auraient saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour dénoncer un supposé appel téléphonique entre le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, et Ulrich Haas, l'un des juges désignés pour trancher le litige concernant la CAN 2025.
Contactée par le journaliste français Anthony Pla, l'instance basée en Suisse a révélé n'avoir reçu aucun recours marocain. « Au moment où nous écrivons ces lignes, le TAS n’a reçu aucune correspondance de la FRMF faisant état d’un "incident" impliquant l’un de ses arbitres. Malheureusement, de nombreuses rumeurs infondées ont circulé tout au long de cette procédure, publiées sans la moindre vérification. Je vous remercie de m’avoir contacté afin de vérifier ces informations », déclare l'instance dans des propos rapportés par le journaliste.
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Il faut noter que la Fédération sénégalaise de football a également démenti l'existence d'un appel téléphonique entre son patron et le juge allemand. Du côté sénégalais, on pense à une manipulation visant à contester la décision à venir ce mardi du TAS auprès du Tribunal fédéral suisse pour vice de procédure.
Commentaires (18)
Maintenant tout le monde ment sans honte et à quel but
L'Allemand est accusé par la Fédération marocaine d'avoir eu un entretien téléphonique avec le président de la Fédération sénégalaise. A 62 ans, l'avocat regorge pourtant d'expérience. Il est d'ailleurs membre du TAS depuis 2002 et est président du Tribunal arbitral du basketball (BAT). Il est également professeur en Master en droit international du sport en Suisse.
cause des problèmes comme ça avec des profitards, des malhonnêtes, des charmeurs partout qui virent au football qui est discipline bien et belle pour avoir de l'argent. LE SÉNÉGAL EST BIEN LE VRAI ET RÉEL CHAMPION D'AFRIQUE qui mérite toutes ses victoires avec des joueurs de qualités, de dignités et personnalités. Fifa, caf et tas doivent bien respecter le football mondial et en particulier l Afrique un grand continent de football.
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