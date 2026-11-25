Sport

Auteur: Laïka NZANGUILA BA

Remise du trophée de la CAN-2025 : Abdoulaye Fall révèle ce que lui aurait fait Fouzi Lekjaa

La décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a confirmé le sacre du Sénégal à la CAN-2025, n’a pas mis fin aux tensions entre les dirigeants sénégalais et marocains. Invité sur le plateau de la TFM, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, est revenu sur un incident qu’il affirme avoir vécu avec son homologue marocain, Fouzi Lekjaa, lors de la finale.

Il accuse ce dernier de l’avoir physiquement agressé alors qu’il s’apprêtait à récupérer le trophée. « Lorsque je descendais pour aller récupérer le trophée, le président de la fédération marocaine m’a agressé physiquement. Il était accompagné de ses gardes du corps et m’a poussé pour m’empêcher d’entrer dans l’ascenseur », a-t-il déclaré.

Cette accusation intervient dans un contexte de fortes tensions entre les deux responsables. Autrefois présentées comme cordiales, leurs relations se sont détériorées à l'issue de la finale de la CAN-2025. Les deux fédérations ont d’ailleurs engagé des procédures devant la Confédération africaine de football (CAF), chacune mettant en cause l’autre.

Avant cette sortie médiatique, Abdoulaye Fall avait déjà dénoncé plusieurs aspects de l’organisation de la finale, notamment les problèmes de sécurité rencontrés par la délégation sénégalaise à son arrivée à Rabat et la désignation tardive de l’arbitre. Il avait également mis en cause l’impartialité de la CAF, qu’il accusait d’être sous influence marocaine.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Abdoulaye Fall accuse Fouzi Lekjaa de l'avoir physiquement agressé et poussé pour l'empêcher d'entrer dans l'ascenseur alors qu'il allait récupérer le trophée. - Les relations entre les deux dirigeants se sont détériorées après la finale de la CAN-2025, et les deux fédérations ont engagé des procédures devant la CAF. - Abdoulaye Fall avait déjà dénoncé des problèmes de sécurité pour la délégation sénégalaise à Rabat, la désignation tardive de l'arbitre et mis en cause l'impartialité de la CAF.