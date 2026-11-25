Remise du trophée de la CAN-2025 : Abdoulaye Fall révèle ce que lui aurait fait Fouzi Lekjaa
La décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a confirmé le sacre du Sénégal à la CAN-2025, n’a pas mis fin aux tensions entre les dirigeants sénégalais et marocains. Invité sur le plateau de la TFM, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, est revenu sur un incident qu’il affirme avoir vécu avec son homologue marocain, Fouzi Lekjaa, lors de la finale.
Il accuse ce dernier de l’avoir physiquement agressé alors qu’il s’apprêtait à récupérer le trophée. « Lorsque je descendais pour aller récupérer le trophée, le président de la fédération marocaine m’a agressé physiquement. Il était accompagné de ses gardes du corps et m’a poussé pour m’empêcher d’entrer dans l’ascenseur », a-t-il déclaré.
Cette accusation intervient dans un contexte de fortes tensions entre les deux responsables. Autrefois présentées comme cordiales, leurs relations se sont détériorées à l'issue de la finale de la CAN-2025. Les deux fédérations ont d’ailleurs engagé des procédures devant la Confédération africaine de football (CAF), chacune mettant en cause l’autre.
Avant cette sortie médiatique, Abdoulaye Fall avait déjà dénoncé plusieurs aspects de l’organisation de la finale, notamment les problèmes de sécurité rencontrés par la délégation sénégalaise à son arrivée à Rabat et la désignation tardive de l’arbitre. Il avait également mis en cause l’impartialité de la CAF, qu’il accusait d’être sous influence marocaine.
Commentaires (11)
IL ne faut que des sorties maladroites
N'est-ce pas vous qui réclamez partout une amitié avec ce Fouzi Lekjaa, pendant que vos supporters sont emprisonnés dans prisons marocaines ?
N'est-ce pas vous qui vous êtes fendu d'une déclaration pour soutenir le Maroc pour l'organisation de la finale de la coupe du monde, malgré toutes les manœuvres hostiles et malsaines de la FRMF (Fédération RIDICULE marocaine de football) et de son Président ?
Ces actes vous l'aviez posés unilatéralement sans tenir compte de l'avis des sénégalais. Ces sénégalais qui heureusement se battent tous les jours pour défendre le Sénégal partout ou besoin est surtout dans les réseaux sociaux et les médias.
Maintenant Vous avez été accusé par votre "ami" Fouzi Lekjaa, alors ne venez pas maintenant pleurnichez devant nous surtout avec ce genre de déclaration qui va servir à rien si ce n'est de vous ridiculisez.
Monsieur le Président,
Nous sénégalais, nous vous demandons solennellement de vous taire.
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