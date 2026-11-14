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Rémy Ngono tacle violemment Kalidou Koulibaly après Sénégal -Soudan

Auteur: Bernardin PATINVOH

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Rémy Ngono tacle violemment Kalidou Koulibaly après Sénégal -Soudan

Rémy Ngono tacle violemment Kalidou Koulibaly après Sénégal -Soudan

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Rémy Ngono n’a pas du tout apprécié la prestation de Kalidou Koulibaly lors du match Sénégal -Soudan joué le jeudi 12 novembre dernier. Le célèbre chroniqueur de l'émission "Radio Foot Internationale", estime que le "Ministre de la Défense" n’est plus vraiment au niveau.

Il « va à la vitesse de la tortue »

« Vous avez un train marchandises derrière qui va à la vitesse de la tortue. Tous les buts encaissés par le Sénégal lors des 3 - 4 derniers matchs, (l’ont été sur des erreurs) de Kalidou Koulibaly », a chargé le chroniqueur vedette.

Il conseille au défenseur sénégalais de suivre l’exemple d’Edouard Mendy, en prenant sa retraite internationale. 

Il faut dire que pour certains observateurs du football sénégalais Koulibaly était le principal fautif sur le but soudanais.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Rémy Ngono a critiqué la prestation de Kalidou Koulibaly lors du match Sénégal-Soudan du jeudi 12 novembre. - Il a déclaré que Koulibaly « va à la vitesse de la tortue » et a imputé les buts encaissés par le Sénégal lors des 3-4 derniers matchs à ses erreurs. - Il conseille à Koulibaly de suivre l'exemple d'Edouard Mendy en prenant sa retraite internationale.
Auteur: Bernardin PATINVOH
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Commentaires (19)

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    True ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Moi a 34-35 ans, je prendrais ma retraite internationale sans réfléchir!! Il faut savoir sortir par la grande porte. Kalidou, sadio, gana doivent laisser la place aux plus jeunes et se concentrer sur le restant de leur carrière en club
  • avatar
    Jean-le-fou il y a 1 jour
    C'est la seule vérité. Kalidou doit partir à la,retraite. Il n'en peut plus. Il faut sortir par la grande porte. Avec une attaque forte, kalidou n'y verra que tu feu.
  • avatar
    CAPITAINE KK il y a 1 jour
    KALIDOU KOULIBALY est un grand joueur qui a le respect de tous les sénégalais. Un seul défenseur ne peut être à l'origine d'une action de but qui est venue d'une attaque placée qui a pris départ dans le camp soudanais, traversé le milieu de terrain, traversé la défense et le dernier qui est le rempart le gardien de but.
    C'est un but pris par toute l'équipe et c'est toute l'équipe qui a été fautive.
    Kalidou vous avez notre respect.
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    Lucide! il y a 1 jour
    Faites attention. Dans une équipe il y a deux defenseurs axiaux (No 4 & No 5 anciennement appelés Stoppeur et Libero) vue leurs positions et leurs implications dans les ta he’s défensives c’est tout à fait normal que leurs responsabilités soient souvent engagées quand il y a un but!!! Si c’est pas Jean c’est Paul. On a même reproché il y a un temps à Niakhaté de toujours se “cacher“ dans les actions chaudes. Donc dire que Koulibaly est impliqué dans les 3-4 derniers buts encaissés c’est une Lapalissade. Evidemment qu’il sera impliqué s’il est généreux dans l’effort. Cependant sur ce but il est bien fautif. Toutefois Sané aurait bien dû essayer de le couvrir quand il a vu Koulibaly être dépassé ou même Sané aurait pu anticiper pour couvrir en escalier. À part ça Koulibaly a très bien joué et assure son rôle. Viera doit le protéger contrairement à Pape Thiaw qui n’a pas su le faire quand Koulibaly revenait de blessure. Tu l’alignes pas! Viera doit faire jouer Malang Sarr et Niakhaté et des fois Niakhaté et Mamadou Sarr et des fois d’autres combinaisons incluant Koulibaly pour lui donner plus de rôle dans les vestiaires et qu’il puisse être un relai du coach sur la pelouse ou sur les bancs ou dans les vestiaires ou à l’entraînement. C’est comme ça que tu fais sa transition de façon honorable! C’est un gars qui a bcp sacrifié pour son pays et nous a donner deux CAN.
  • avatar
    Badou meun lepp il y a 1 jour
    Vous racontez du n'importe quoi. La faute est de Sané qui devait venir à la récupération parce que placé en face contrairement à Kalidou qui a fait la couverture de dos. C'est clair il y'a des automatismes qui manquent avec de nouveaux joueurs.
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    ... il y a 18 heures
    Ce Rémi nous emmerde à la fin.
    Peut il être plus apte à apprécier les aptitudes de kalidou que son entraîneur ??
    J'ai l'impression que pour avoir le buzz il faut toujours parler du Sénégal.
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    Ratel il y a 1 jour
    Acharnement
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    Retraite il y a 1 jour
    J'adore Kalidou. Au meme titre que Edouard, Gana et Sadio, il a énormément apporte a notre football et a hisser notre drapeau national au plus haut niveau. A ce titre, nous lui serons éternellement reconnaissants. Mais aussi il faut savoir partir a temps et tirer sa reverence au bon moment. Ce n'est pas une question d'age, certains sportifs peuvent toujours être au top niveau a 40 ans, d'autres peuvent arriver en fin de carrière juste après 30 ans. A chacun ses circonstances propres, mais la clef est justement d'avoir le discernement pour reconnaître ses propres circonstances et en tirer les conséquences. Kalidou n'est plus que l'ombre de lui-même et il serait bien inspiré de partir par la grande porte pendant qu'il est temps avant de se faire éjecter par la toute petite fenêtre. Pour tout ce qu'il a fait pour notre foot et pour sa stature, il mériterait bien bien qu'une sortie forcée en catimini.
  • avatar
    Dioufdiouf il y a 1 jour
    C'est un grand défenseur qu'il faut respecter même s'il n'a plus le même rendement.
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    Djey il y a 1 jour
    Chaque samedi de grands défenseurs sont dribblé ou est le problème remy occupe toi de ton cameroune et laisse nous tranquille
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    Serigne Muntakha il y a 1 jour
    Fuck'n leave Kalidou Koulibaly alone ass holes.
  • avatar
    Sokhna Diarra il y a 1 jour
    mountakha tu es tres impoli.
  • avatar
    mawawade il y a 1 jour
    A 36 ans je me suis rappele que sur le plan physique mon corps ne pouvait tenir qu une mitemps a cent pour cent le reste du temps je trainais sur la pelouse football khaley
  • avatar
    #### il y a 1 jour
    Vous voulez peut-être que les buts ne soient marqués que par la faute des attaquants ? Sans erreur, pas de but. Aucun but au monde n'est marqué sans "erreur" de quelqu'un.
  • avatar
    Coudan il y a 1 jour
    Il a pourtant bien défendu et a donné beaucoup d'engagements à ses coéquipiers. Ce qui nous importe le plus, c'est son Leadership et ce qui a permis au Sénégal d'aller chercher les 3 buts supplémentaires. Bravo au capitaine et à l'équipe nationale. Bonne continuation.👏👏
  • avatar
    Cc il y a 1 jour
    Bah il y a toujours l’option d’arrêter de le convoquer
  • avatar
    Défenseur il y a 1 jour
    L'erreur est humaine. Il est libre de critiquer. Mon souci est que les qualités ( tacle et duel [ vitesse] ) de Coulibaly, sont toujours inexistants chez les autres défenseurs.
  • avatar
    Voilà où on en est il y a 1 jour
    Rémi a parfaitement raison. Kalidou devrait avoir honte de jouer maintenant qu'il est devenu une passoire et ce n'est pas fini, maintenant que nos adversaires ont compris qu'il est devenu une passoire, tous les attaquants adverses vont passer par lui; ah oui pourquoi passer par une fenêtre alors qu'il y a une porte ouverte.
  • avatar
    Me il y a 1 jour
    Pour moi c'est sur que Koulibaly veut raccrocher comme Mendy et Jacob mais son amour pour le pays et son role de capitaine le retiennent. Maintenant la transition va faire petit a petit qd Viera aura sa defense et je pense que Viera a beaucoup de choix en moment. Mane pour moi il peut continuer comme son ami Ronaldo. Il n'a pas besoin de courir 90 mn comme les defenseurs et les milieux de terrain. Donc Mane peut continuer tout en reduisant son temps de jeux. Mongnal len Kouli rek, il n'y pas plus patriote que lui.

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