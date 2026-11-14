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Auteur: Bernardin PATINVOH

il y a 1 jour

Rémy Ngono tacle violemment Kalidou Koulibaly après Sénégal -Soudan

Rémy Ngono n’a pas du tout apprécié la prestation de Kalidou Koulibaly lors du match Sénégal -Soudan joué le jeudi 12 novembre dernier. Le célèbre chroniqueur de l'émission "Radio Foot Internationale", estime que le "Ministre de la Défense" n’est plus vraiment au niveau.

Il « va à la vitesse de la tortue »

« Vous avez un train marchandises derrière qui va à la vitesse de la tortue. Tous les buts encaissés par le Sénégal lors des 3 - 4 derniers matchs, (l’ont été sur des erreurs) de Kalidou Koulibaly », a chargé le chroniqueur vedette.

Il conseille au défenseur sénégalais de suivre l’exemple d’Edouard Mendy, en prenant sa retraite internationale.

Il faut dire que pour certains observateurs du football sénégalais Koulibaly était le principal fautif sur le but soudanais.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Rémy Ngono a critiqué la prestation de Kalidou Koulibaly lors du match Sénégal-Soudan du jeudi 12 novembre. - Il a déclaré que Koulibaly « va à la vitesse de la tortue » et a imputé les buts encaissés par le Sénégal lors des 3-4 derniers matchs à ses erreurs. - Il conseille à Koulibaly de suivre l'exemple d'Edouard Mendy en prenant sa retraite internationale.