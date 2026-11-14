Rémy Ngono tacle violemment Kalidou Koulibaly après Sénégal -Soudan
Rémy Ngono n’a pas du tout apprécié la prestation de Kalidou Koulibaly lors du match Sénégal -Soudan joué le jeudi 12 novembre dernier. Le célèbre chroniqueur de l'émission "Radio Foot Internationale", estime que le "Ministre de la Défense" n’est plus vraiment au niveau.
Il « va à la vitesse de la tortue »
« Vous avez un train marchandises derrière qui va à la vitesse de la tortue. Tous les buts encaissés par le Sénégal lors des 3 - 4 derniers matchs, (l’ont été sur des erreurs) de Kalidou Koulibaly », a chargé le chroniqueur vedette.
Il conseille au défenseur sénégalais de suivre l’exemple d’Edouard Mendy, en prenant sa retraite internationale.
Il faut dire que pour certains observateurs du football sénégalais Koulibaly était le principal fautif sur le but soudanais.
Commentaires (19)
C'est un but pris par toute l'équipe et c'est toute l'équipe qui a été fautive.
Kalidou vous avez notre respect.
Peut il être plus apte à apprécier les aptitudes de kalidou que son entraîneur ??
J'ai l'impression que pour avoir le buzz il faut toujours parler du Sénégal.
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