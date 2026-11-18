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Auteur: Babacar SENE

République du Congo : Après le départ de Claude Le Roy, Omar Daf vers un nouveau rôle chez les Diables Rouges ?

Le départ de Claude Le Roy ouvre une nouvelle période d’incertitude au sein de la sélection congolaise. Après la démission du technicien français, une question se pose : quel sera le rôle d’Omar Daf dans la suite de l’aventure des Diables Rouges ?

La défaite concédée à domicile face aux Comores (0-1), le mardi 17 novembre, lors de la 4e journée des éliminatoires de la CAN-2027, a précipité le départ de Claude Le Roy. Nommé en juin dernier, le technicien français de 78 ans n’aura pas réussi à inverser la mauvaise dynamique de l’équipe congolaise.

En quatre rencontres disputées dans le groupe G, le Congo n’a enregistré aucune victoire. Avec seulement 2 pts au compteur, les Diables Rouges occupent la dernière place du classement et voient leurs chances de qualification sérieusement compromises.

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Au lendemain de cette nouvelle contre-performance, Claude Le Roy a décidé de prendre ses responsabilités. Face à la presse, il a reconnu son échec avant d’annoncer son intention de démissionner. « J’ai failli à ma tâche, à la tâche qui m’était confiée. Je vais présenter ma démission », a-t-il déclaré.

Le technicien français estime que son départ pourrait contribuer à apaiser les tensions autour de la sélection. Il a également tenu à réaffirmer son attachement à l’équipe nationale : « Je deviens le premier supporter des Diables Rouges. »

Omar Daf appelé à prendre les commandes ?

Cette démission place désormais Omar Daf au centre des interrogations. L’ancien international sénégalais avait intégré le staff technique congolais en juin dernier en qualité d’adjoint de Claude Le Roy. Son avenir est donc directement lié aux décisions qui seront prises par les dirigeants du football congolais.

Avec le départ annoncé du sélectionneur français, l’ancien défenseur des Lions pourrait-il être sollicité pour assurer l’intérim à la tête des Diables Rouges ? Ou choisira-t-il de quitter lui aussi le banc congolais ? Pour l’heure, aucune communication officielle n’a été faite concernant sa situation.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Claude Le Roy a annoncé sa démission après la défaite du Congo face aux Comores (0-1) le 17 novembre, lors de la 4e journée des éliminatoires de la CAN-2027. - En quatre rencontres du groupe G, le Congo n'a aucune victoire et occupe la dernière place avec 2 points. - Omar Daf, adjoint de Claude Le Roy depuis juin, pourrait assurer l'intérim à la tête des Diables Rouges, mais aucune communication officielle n'a été faite sur sa situation.