Sa menace de retraite internationale : Pape Gueye révèle enfin la raison
La défaite du Sénégal face à la Belgique (2-3 après prolongation), en huitième de finale de la Coupe du monde 2026, avait provoqué une vive réaction chez Pape Gueye. Très déçu par certains choix du staff technique, le milieu de terrain avait alors envisagé de mettre un terme à sa carrière internationale. Il est revenu sur les circonstances de cette décision lors d’un entretien accordé à DAZN.
À 27 ans, avec 48 sélections et 7 buts sous le maillot des Lions, Pape Gueye n’avait pas digéré sa sortie prématurée lors de cette rencontre décisive. Une situation qui avait pesé dans sa réflexion sur la suite de son parcours en équipe nationale.
« Je sors assez tôt dans le match, il y a des choses que je n’ai pas trop comprises et appréciées. (...) La Coupe du monde, ce n’est pas comme la CAN, c’est tous les quatre ans. On ne sait pas ce qu’il peut se passer, ça se trouve que c’est ma dernière Coupe du monde », a-t-il confié.
Depuis, le contexte a évolué avec la nomination de Patrick Vieira à la tête de la sélection sénégalaise. L’arrivée du nouveau sélectionneur semble avoir changé la donne pour le buteur de la finale de la Can contre le Maroc (1-0), qui avait envisagé de tourner la page des Lions après le Mondial.
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