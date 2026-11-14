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Sa menace de retraite internationale : Pape Gueye révèle enfin la raison

Auteur: Babacar SENE

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La défaite du Sénégal face à la Belgique (2-3 après prolongation), en huitième de finale de la Coupe du monde 2026, avait provoqué une vive réaction chez Pape Gueye. Très déçu par certains choix du staff technique, le milieu de terrain avait alors envisagé de mettre un terme à sa carrière internationale. Il est revenu sur les circonstances de cette décision lors d’un entretien accordé à DAZN.

À 27 ans, avec 48 sélections et 7 buts sous le maillot des Lions, Pape Gueye n’avait pas digéré sa sortie prématurée lors de cette rencontre décisive. Une situation qui avait pesé dans sa réflexion sur la suite de son parcours en équipe nationale.

« Je sors assez tôt dans le match, il y a des choses que je n’ai pas trop comprises et appréciées. (...) La Coupe du monde, ce n’est pas comme la CAN, c’est tous les quatre ans. On ne sait pas ce qu’il peut se passer, ça se trouve que c’est ma dernière Coupe du monde », a-t-il confié.

Depuis, le contexte a évolué avec la nomination de Patrick Vieira à la tête de la sélection sénégalaise. L’arrivée du nouveau sélectionneur semble avoir changé la donne pour le buteur de la finale de la Can contre le Maroc (1-0), qui avait envisagé de tourner la page des Lions après le Mondial.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Pape Gueye a envisagé de mettre un terme à sa carrière internationale après la défaite du Sénégal face à la Belgique (2-3 après prolongation) en huitième de finale de la Coupe du monde 2026. - Il explique sa réflexion par sa sortie prématurée lors de ce match, des choix du staff qu'il n'a pas compris et appréciés, et le fait que la Coupe du monde se joue tous les quatre ans. - La nomination de Patrick Vieira à la tête de la sélection sénégalaise semble avoir changé la donne pour lui.
Auteur: Babacar SENE
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Commentaires (6)

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  • avatar
    mdr ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Et où sont les raisons ici ??
    Seneweb nak vous vous foutez de vos lecteurs
  • avatar
    las il y a 1 jour
    IL risque de perdre sa place dans l'équipe nationale ; il est lourd et lent. Il doit beaucoup à Pap Thiaw, qui le faisait jouer dans un bon schéma tactique dans lequel il évoluait très bien, ce qui lui a permis de marquer 7 buts avec lui, contrairement sous Cissé, où il était souvent sur le banc sauf peut etre à la can de Côte d'ivoire. Je ne pense pas que, avec le schéma tactique de Viera, il pourrait s'en sortir comme du temps de Pap Thiaw. C'est le joueur qui devrait prier le plus pour que Pap Thiaw reste. C'est la fédération qui a complètement saboté la Coupe du monde de Pap Thiaw, qui l'a mis dans une situation extrêmement difficile, de sorte qu'il n'était plus à 100% de ses capacités psychologiques.
  • avatar
    Oustaz Jacuzzi il y a 1 jour
    Pape Gueye est formé au Havre AC, où il arrive en provenance du Blanc-Mesnil à l'âge de 13 ans[2], Pape Gueye fait ses débuts en Ligue 2 le 5 mai 2017, contre Niort (0-0)[3]. Quelques semaines plus tard, il est finaliste du championnat de France U19[4]. Le 20 juin 2017, il signe son premier contrat professionnel[4].
  • avatar
    Défenseur il y a 1 jour
    Oui mais viera n'osera pas dire que c'est ce système d'attaque qu'il va nous imposer. Seuls lamine et Pms sont moins lourds parmi nos milieux de terrain.
  • avatar
    Mais ! il y a 1 jour
    Toi oustaz jacuzzi.

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