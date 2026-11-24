Sport

Auteur: Mouhamed CAMARA

Sanction contre les joueurs sénégalais : ce que le TAS a décidé

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) n'a pas seulement évoqué l'appel du Sénégal visant à faire valoir son titre de champion d'Afrique remporté sur la pelouse face au Maroc. L'instance a en même temps abordé les sanctions disciplinaires infligées aux joueurs et aux membres du staff sénégalais, à l'image de Pape Thiaw.

​Sur son document de 53 pages, le TAS a rejeté la demande marocaine d'alourdir les sanctions contre les Sénégalais. Selon l'instance, cette requête est dépourvue d'objet. Basée à Lausanne, elle confirme, sur ce volet, les sanctions disciplinaires décidées par le jury d'appel de la CAF.

​Toutefois, le TAS a réprimandé le geste des Sénégalais qui ont quitté la pelouse. « Cela ne signifie pas que le départ temporaire des joueurs de l’équipe du Sénégal lors du match n’est pas grave. La Formation considère, comme cela ressort des travaux ayant conduit aux récentes modifications dans les Lois du Jeu de l’IFAB, qu’il convient de dissuader fortement les joueurs de quitter le terrain de jeu ou de refuser de continuer la rencontre pour protester contre une décision arbitrale. Un tel comportement est contraire à l’esprit du jeu et à toutes les valeurs que défend le football. En l’espèce, la décision de l’Arbitre de reprendre le Match doit néanmoins être respectée », lit-on.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le TAS a rejeté la demande marocaine d'alourdir les sanctions contre les Sénégalais, la jugeant dépourvue d'objet. - Le TAS confirme les sanctions disciplinaires décidées par le jury d'appel de la CAF. - Le TAS réprimande la sortie des Sénégalais de la pelouse, un comportement contraire à l'esprit du jeu.