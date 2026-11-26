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Auteur: Babacar SENE

il y a 53 minutes

Saudi League : Clayton Diandy signe un doublé (vidéo)

Le jeune attaquant sénégalais Clayton Diandy s’illustre dans le championnat saoudien sous les couleurs d’Al Diriyah. À l’occasion de la 13e journée, le joueur formé à l'Espoir de Guédiawaye a inscrit un doublé face à Al Faisaly d’Abdoulaye Seck.

Clayton a lancé les siens dès la 8e mn en ouvrant le score sur une passe d’Idrissa Gana Guèye. L’attaquant sénégalais a ensuite récidivé dans le temps additionnel de la première période, en inscrivant son second but du pied droit à la 45e mn.

Grâce à cette performance, Diandy a contribué à décrocher un précieux résultat à l’extérieur pour son équipe face à Al Faisaly (2-2).

🚨🇸🇦🇸🇳 What a month it’s been for 20 year-old Clayton Diandy!!! Senior national team debut for Senegal and now he scores a brace for Al Diriyah… https://t.co/wO76aJiuVo

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⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Clayton Diandy a inscrit un doublé avec Al Diriyah face à Al Faisaly lors de la 13e journée. - Il a ouvert le score à la 8e minute sur une passe d'Idrissa Gana Guèye, puis a marqué à la 45e minute. - Le match s'est terminé sur le score de 2-2.