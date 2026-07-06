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Auteur: RTBF

il y a 2 jours

Selon le New York Times, Donald Trump a directement appelé Gianni Infantino au sujet de Balogun

Selon le New York Times, le président américain Donald Trump a directement appelé le président de la FIFA Gianni Infantino pour lui demander que soit réétudiée la suspension infligée à Folarin Bolagun. L'attaquant des États-Unis a été autorisé par la FIFA à disputer le huitième de finale de la Coupe du monde face à la Belgique, alors qu'il a écopé d'une carte rouge contre la Bosnie-Herzégovine.

"Le président Trump a appelé Gianni Infantino mercredi", jour du seizième de finale remporté par les États-Unis contre la Bosnie (2-0), "et lui a demandé de réétudier la suspension de Folarin Balogun, d'après trois sources proches du sujet", a écrit le quotidien new-yorkais sur son site internet.

Dimanche, quatre jours plus tard, à la veille du huitième de finale entre la Belgique et les États-Unis, le Comité disciplinaire de la FIFA a annoncé "suspendre l'implémentation de la suspension automatique" qu'aurait dû subir Balogun à la suite de son exclusion, en invoquant l'article 27 de son code disciplinaire.

Dans la foulée, l'Union belge de football (URBSFA) s'est dite "stupéfiée" de l'annulation de cette suspension, et a annoncé qu'elle "étudiait toutes les options à sa disposition" afin de "sauvegarder les droits légitimes de toutes les équipes participantes et de protéger les principes fondamentaux du fair-play dans notre sport".

Donald Trump, pour sa part, a remercié la FIFA "d'avoir fait ce qui était juste, et d'avoir effacé une grande injustice", sur son réseau Social Truth. Le compte X de la Maison-Blanche a republié le message de son président. Ce dernier avait été décoré en décembre dernier, par Gianni Infantino, du Prix de la paix de la FIFA.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Donald Trump a appelé Gianni Infantino pour demander la révision de la suspension de Folarin Balogun. - La FIFA a suspendu l'application de la suspension automatique de Balogun avant le huitième de finale États-Unis-Belgique. - L'Union belge de football s'est dite "stupéfiée" et étudie des options pour défendre le fair-play.