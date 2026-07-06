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Sport

Selon le New York Times, Donald Trump a directement appelé Gianni Infantino au sujet de Balogun

Auteur: RTBF

il y a 2 jours 6005 Lectures 12 Commentaires | English
Selon le New York Times, Donald Trump a directement appelé Gianni Infantino au sujet de Balogun

Selon le New York Times, Donald Trump a directement appelé Gianni Infantino au sujet de Balogun

Selon le New York Times, le président américain Donald Trump a directement appelé le président de la FIFA Gianni Infantino pour lui demander que soit réétudiée la suspension infligée à Folarin Bolagun. L'attaquant des États-Unis a été autorisé par la FIFA à disputer le huitième de finale de la Coupe du monde face à la Belgique, alors qu'il a écopé d'une carte rouge contre la Bosnie-Herzégovine.

"Le président Trump a appelé Gianni Infantino mercredi", jour du seizième de finale remporté par les États-Unis contre la Bosnie (2-0), "et lui a demandé de réétudier la suspension de Folarin Balogun, d'après trois sources proches du sujet", a écrit le quotidien new-yorkais sur son site internet.

Dimanche, quatre jours plus tard, à la veille du huitième de finale entre la Belgique et les États-Unis, le Comité disciplinaire de la FIFA a annoncé "suspendre l'implémentation de la suspension automatique" qu'aurait dû subir Balogun à la suite de son exclusion, en invoquant l'article 27 de son code disciplinaire.

Dans la foulée, l'Union belge de football (URBSFA) s'est dite "stupéfiée" de l'annulation de cette suspension, et a annoncé qu'elle "étudiait toutes les options à sa disposition" afin de "sauvegarder les droits légitimes de toutes les équipes participantes et de protéger les principes fondamentaux du fair-play dans notre sport".

Donald Trump, pour sa part, a remercié la FIFA "d'avoir fait ce qui était juste, et d'avoir effacé une grande injustice", sur son réseau Social Truth. Le compte X de la Maison-Blanche a republié le message de son président. Ce dernier avait été décoré en décembre dernier, par Gianni Infantino, du Prix de la paix de la FIFA.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Donald Trump a appelé Gianni Infantino pour demander la révision de la suspension de Folarin Balogun. - La FIFA a suspendu l'application de la suspension automatique de Balogun avant le huitième de finale États-Unis-Belgique. - L'Union belge de football s'est dite "stupéfiée" et étudie des options pour défendre le fair-play.
Auteur: RTBF
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (12)

Trier par :
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    Trggg ⭐ Top commentaire il y a 2 jours
    Quelle catastrophe une honte ce machin fifa
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    siley il y a 2 jours
    je sais que personne ne sera d'accord mais la FIFA ne prospère que parceque nous suivons le foot. Arretez de suivre le foot si vous n'etes pas content des pratiques qui y sont appliquées.
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    T-1000 il y a 2 jours
    Il faut s'attendre à une élimination de la Belgique. Cette coupe du monde sent la corruption
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    bad il y a 2 jours
    @siley  non c'est à la fédération restante de s'unir pour dire qu'ils arrêtent le tournoi Fifa sera dos et mur et sera obligé d'être normal
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    Normalité normalienne il y a 2 jours
    Moi de tout ce qui vient d'être dit et écrit, je ne retiens qu'une seule chose : cette phrase : Dans la foulée, l'Union belge de football (URBSFA) s'est dite "stupéfiée" Je laisse les puristes s'exprimer. BTW : La corruption est devenue la règle partout hélas...
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    Koko il y a 2 jours
    Les autres équipes devraient rentrer. Coupe du monde diabolique.
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    Abdullah il y a 2 jours
    Les USA figurent désormais sur la liste des tricheurs. Trump et Infantino se sont résolument inscrits sur la short liste des dirigeants magouilleurs
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    . il y a 2 jours
    Hahaha Gorgui Doni veut la coupe pour son bilan des mid-terms en novembre. Il a échoué en Iran et n'a pas réussi non plus à tordre la main à Poutine. Make america great again!!! Non Gorgui Doni bokou ci
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    Lifzal il y a 2 jours
    Ma question quelle serait la réaction du Senegal face à cette forfaiture s’il était qualifié ?
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    CISCO il y a 2 jours
    Donald Trump est, à mes yeux, un homme dépourvu d'éthique et de morale. Plus encore, il ne semble respecter ni les règles ni les principes lorsqu'ils entrent en conflit avec ses intérêts. Il ne connaît qu'une seule logique : celle du rapport de force. Cette Coupe du monde me paraît être une véritable parodie. Je le dis et je le répète : elle me rappelle, par certains aspects, les Jeux olympiques de Berlin des années 1930, où le sport était instrumentalisé à des fins politiques. Le monde semble aujourd'hui au bord du gouffre. Heureusement, il n'a pas réussi à vaincre les Iraniens. S'il est avéré qu'une intervention politique a conduit à la réintégration d'un joueur sanctionné, cela constituerait une atteinte grave à l'intégrité du football. Être prêt à bafouer les règles du jeu pour satisfaire une quête de grandeur ou de pouvoir serait profondément préoccupant.
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    Corruptions?? il y a 2 jours
    Qui l'eu cru? Il y a corruption dans les competitions internationales? Du jamais vu! Pas a la Can! Pas a la couoe du monde!

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