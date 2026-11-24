Sport

Auteur: Doudou SEYDI

Sénégal champion d’Afrique : le tapis vert a cédé, la crédibilité de la CAF aussi

Le verdict est tombé aujourd’hui, 24 novembre 2026. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a décidé « à l’unanimité » de rendre le titre de champion d’Afrique 2025 au Sénégal, vainqueur sur le terrain, en annulant la décision de la CAF qui l’avait attribué au Maroc. Le résultat initial est rétabli : 1-0 pour le Sénégal après prolongation.

​La chronologie du naufrage

​Le 18 janvier à Rabat, le Sénégal s’impose sur le terrain. Les joueurs avaient quitté la pelouse pour protester contre un penalty accordé au Maroc, ce qui a suspendu le match près d’un quart d’heure.

​Le 17 mars, le jury d’appel de la CAF, saisi par la fédération marocaine, déclare le Sénégal forfait, au titre des articles 82 et 84 du règlement, et homologue un 3-0 pour le Maroc, soit deux mois après la finale.

​Le Sénégal saisit le TAS le 25 mars. Huit mois plus tard, la justice sportive mondiale défait ce que l’instance continentale avait acté.

​Pourquoi la CAF sort affaiblie

​Elle a été désavouée par une instance extérieure, à l’unanimité. Pour une confédération qui répète que le football africain doit se régler en Afrique, c’est un camouflet. Un jury d’appel censé trancher en dernier ressort continental s’est fait annuler. Le message envoyé aux fédérations est que la CAF n’est plus une autorité finale, mais seulement une première étape avant Lausanne.

​Le titre s’est décidé hors du terrain, après coup. Un trophée attribué sur tapis vert deux mois après le coup de sifflet final, puis retiré, abîme la crédibilité du produit CAN lui-même. Les sponsors et les diffuseurs achètent de l’incertitude sportive, pas de l’incertitude de bureau.

​Le soupçon de partialité s’est installé. La CAF a tranché en faveur du pays hôte, qui compte parmi les poids lourds de son appareil. Cette proximité a nourri la lecture d’une justice à géométrie variable. La sentence du TAS donne à ce soupçon une caution extérieure, sans qu’on puisse encore dire ce que les motifs établiront exactement.

​Elle a laissé le feuilleton durer dix mois. Pendant des mois, la CAF n’avait toujours pas officiellement désigné le vainqueur. Cette incertitude coûte cher en image pour une institution incapable de dire qui a gagné sa propre compétition phare.

​Elle a incarné le « deux poids, deux mesures ». Le jury disciplinaire avait sanctionné lourdement les deux camps en janvier, avec notamment cinq matchs de suspension et 100 000 dollars d’amende pour le sélectionneur sénégalais. Mais la sanction disciplinaire avait ensuite été doublée d’un retrait de titre. Le TAS a recadré l’ensemble.

​Le regard panafricain, sans complaisance

​Il faut dire aussi que la CAF n’est pas seule fautive. Quand une fédération dépose recours sur recours pour gagner sur tapis vert ce qu’elle n’a pas obtenu sur la pelouse, elle participe à l’érosion de l’autorité continentale. L’Afrique du football s’est habituée à faire arbitrer ses finales par des avocats. Et chaque fois qu’elle va chercher son salut à Lausanne, elle confirme que sa propre justice n’inspire pas confiance.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le TAS a rendu à l'unanimité le titre de champion d'Afrique 2025 au Sénégal, annulant la décision de la CAF qui l'avait attribué au Maroc, rétablissant le 1-0 après prolongation. - Le 17 mars, le jury d'appel de la CAF avait déclaré le Sénégal forfait et homologué un 3-0 pour le Maroc, avant que le TAS ne défasse cette décision huit mois après la saisine du 25 mars. - La CAF sort affaiblie : désavouée à l'unanimité par une instance extérieure, elle a laissé durer dix mois un feuilleton où elle n'avait toujours pas officiellement désigné le vainqueur.