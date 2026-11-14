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Sénégal -Soudan : Le coup de gueule de Yoro Mangara sur l’état de la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor

Auteur: Bernardin PATINVOH

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Sénégal -Soudan : Le coup de gueule de Yoro Mangara sur l’état de la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor

Sénégal -Soudan : Le coup de gueule de Yoro Mangara sur l’état de la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor

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Les Lions du Sénégal ont signé une belle victoire (4-1) face au Soudan le jeudi 12 novembre dernier au Stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Ce triomphe permet aux poulains de Patrick Vieira de conforter leur place de leader du groupe J.

« La pelouse du Stade Léopold Sédar Senghor hier (jeudi) était catastrophique »

Invité de l’émission Radio Foot Internationale , hier vendredi sur RFI, Yoro Mangara a félicité les Lions pour leur victoire. Il a toutefois déploré l’état de la pelouse.

« La pelouse du Stade Léopold Sédar Senghor hier (jeudi) était catastrophique. On a mis des milliards pour la rénover. On ne peut pas, ce n’est pas normal de jouer sur une pelouse pareille. Quand on rénove c’est pour que la pelouse soit meilleure quand même. On a dépensé des milliards pour avoir cette pelouse catastrophique », a fustigé le journaliste sportif, attirant également l’attention sur les supporters qui n'ont pas pu accéder au stade, alors qu’ils avaient acheté leur billet.

« On a frôlé le pire. Des gens ont défoncé la porte pour pouvoir rentrer au stade », informe le chroniqueur.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Yoro Mangara a fustigé l'état de la pelouse du Stade Léopold Sédar Senghor lors du match Sénégal-Soudan (4-1). - Il a déploré que des milliards aient été dépensés pour rénover cette pelouse jugée catastrophique. - Il a signalé que des supporters munis de billets n'ont pas pu accéder au stade et que certains ont défoncé la porte pour entrer.
Auteur: Bernardin PATINVOH
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Commentaires (13)

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    Nandite il y a 1 jour
    L’état de la pelouse n’est pas le seul problème. De nombreuses personnes ont rebroussé chemin avec leur billet en raison de la mauvaise organisation. Des gens se bousculaient comme en période d’émeute, alors que tout avait été digitalisé. Chaque partie voulait montrer son pouvoir : les gendarmes qui prennent cinq minutes pour fouiller chaque supporter, les filles d’Orange qui se prennent pour des stars et, plus grave encore, Orange qui a vendu plus de tickets que de places disponibles. Puisque nous vivons dans un pays où tout fonctionne à reculons, ce sont les vieux déchets que le traître broussard est en train de recycler. Il faut finalement revenir aux tickets de transition ! Un Noir qui dispose de la moindre parcelle de pouvoir est toujours tenté d’en abuser.Même Mor Sart ami d’enfance du traître et charretier de métier est devenu très puissant.Vrai pays de merde !
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    Karim-USA il y a 1 jour
    Moi, franchement, j’avais juste envie de trouver le ministre Déthié FALL pour lui mettre une gifle ! Avec toutes ses propagandes à la con depuis presque 2 ans, on ouvre le stade Léopold Sédar Senghor et rien a changé. La pelouse est la même que du temps de la génération des Bocandé, Omar Gueye, Mamadou Diallo etc. C’est inacceptable un pays de trahisons qui n’avance jamais. Caisse noir rék, fonds spéciaux ak incompétence 😢
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    Lol il y a 1 jour
    Nos fonctionnaires milliardaires vivent des scandales financiers....Et les comptables publics cerveaux de toutes les mafia,il faut dissoudre l’école de Colobane !
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    #### il y a 1 jour
    La pelouse était top, de grande qualité. Il ne faut pas se fier aux images de la RTS, qui sont très trompeuses.
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    Sabotteurs il y a 1 jour
    @Karim USA
    As-tu été au stade ? La pelouse était très verte et très jolie. Tu ne désires qu'une chose : l'échec du Sénégal dans tous les domaines, tant que OS n'est pas président. Tu souhaitais l'échec des JOJ et le boycott, malgrès le sabottage de Sonko, les JOJ ont été une réussite et cette réussite aurait pu être plus éclatante avec davantage de délégations et d'athlètes (2700 au lieu de 4000 normalement), si les travaux étaient plus avancés et Dakar débarrassée de ses occupations anarchiques à temps, lors de la visite d'inspections des délégations plusieurs mois auparavant. Mais OS faisait de faux rapport au président... Le CIO a réduit le nombre d'athlètes et de compétitions, et beaucoup de grandes nations (USA, sans parler des 2 Corées) ont réduit leurs délégation au strict minimum craignant des problèmes de sécurité. Ils ont finalement eu tort.
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    Lol il y a 1 jour
    Pelouse en bon état , je comprends mieux pourquoi les noirs sont toujours les derniers de la clssse
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    Sabotteurs il y a 1 jour
    @Lol  Ceux qui étaient sur place disent que la pelouse étaient belles. La télé donne une fausse impression.
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    Moustapha il y a 1 jour
    Le Mali a joué hier à Bamako et non ailleurs. À voir l'état de leur pelouse on pourrait croire que c'est le Sénégal qui est un pays en guerre et confronté a des difficultés d'approvisionnement en carburant. Chapeau aux maliens vraiment.
    L'équipe du Sénégal ne devrait plus rejouer au stade Senghor tant la pelouse est dans un état pareil. Pour ceux qui ont été au stade et se se targuent de la couleur verte de la pelouse qu'il sachent qu'on ne juge pas une pelouse à cause de sa couleur principalement. En regardant le match l'autre jour à la télé on voyait clairement qu'on était très loin d'un billard. Le Sénégal mérite mieux
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    Happy man il y a 1 jour
    Quand on voit que le Mali et le Burkina qui ont des pelouses parfaites des Billards comme on dit dans le jargon
    La honte du pelouse du Sénégal un pays mondialiste plusieurs fois en plus
    Cher fédération sil vous plait arrêtez de programmer les matchs de l Equipe nationale au stade Amitié
    Vous êtes là risée de l Afrique
    Vous avez un bisou ailleurs de grâce allez jouer là bas
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    Jean-le-fou il y a 1 jour
    Deet. Mali et Burkina ont joué au Maroc deh. Attention. Mangera, il est sénégalais lui ? Que ça soit clair suis pas disciple de tahirou sarr nak.
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    Trunk il y a 1 jour
    Ce gars ouvre trop sa gueule je me demande s’il est vraiment il sénégalais
  • avatar
    Oustaz Jacuzzi il y a 1 jour
    Ehhh gérez vos pirogues..
    Même si c'est du sable ce sont des gamins milliardaires qui courent dessus, retournent ensuite en Europe et aucun ne paie d'impôts dans ce zoo.......les moutons il faut grandir....vos poubelles médiocres volent tout ce qui se présente....l'ASER ça en est où ?
  • avatar
    O il y a 1 jour
    Tg Bernard

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