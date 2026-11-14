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Auteur: Bernardin PATINVOH

Sénégal -Soudan : Le coup de gueule de Yoro Mangara sur l’état de la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor

Les Lions du Sénégal ont signé une belle victoire (4-1) face au Soudan le jeudi 12 novembre dernier au Stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Ce triomphe permet aux poulains de Patrick Vieira de conforter leur place de leader du groupe J.

« La pelouse du Stade Léopold Sédar Senghor hier (jeudi) était catastrophique »

Invité de l’émission Radio Foot Internationale , hier vendredi sur RFI, Yoro Mangara a félicité les Lions pour leur victoire. Il a toutefois déploré l’état de la pelouse.

« La pelouse du Stade Léopold Sédar Senghor hier (jeudi) était catastrophique. On a mis des milliards pour la rénover. On ne peut pas, ce n’est pas normal de jouer sur une pelouse pareille. Quand on rénove c’est pour que la pelouse soit meilleure quand même. On a dépensé des milliards pour avoir cette pelouse catastrophique », a fustigé le journaliste sportif, attirant également l’attention sur les supporters qui n'ont pas pu accéder au stade, alors qu’ils avaient acheté leur billet.

« On a frôlé le pire. Des gens ont défoncé la porte pour pouvoir rentrer au stade », informe le chroniqueur.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Yoro Mangara a fustigé l'état de la pelouse du Stade Léopold Sédar Senghor lors du match Sénégal-Soudan (4-1). - Il a déploré que des milliards aient été dépensés pour rénover cette pelouse jugée catastrophique. - Il a signalé que des supporters munis de billets n'ont pas pu accéder au stade et que certains ont défoncé la porte pour entrer.