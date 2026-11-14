Sénégal -Soudan : Le coup de gueule de Yoro Mangara sur l’état de la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor
Les Lions du Sénégal ont signé une belle victoire (4-1) face au Soudan le jeudi 12 novembre dernier au Stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Ce triomphe permet aux poulains de Patrick Vieira de conforter leur place de leader du groupe J.
« La pelouse du Stade Léopold Sédar Senghor hier (jeudi) était catastrophique »
Invité de l’émission Radio Foot Internationale , hier vendredi sur RFI, Yoro Mangara a félicité les Lions pour leur victoire. Il a toutefois déploré l’état de la pelouse.
« La pelouse du Stade Léopold Sédar Senghor hier (jeudi) était catastrophique. On a mis des milliards pour la rénover. On ne peut pas, ce n’est pas normal de jouer sur une pelouse pareille. Quand on rénove c’est pour que la pelouse soit meilleure quand même. On a dépensé des milliards pour avoir cette pelouse catastrophique », a fustigé le journaliste sportif, attirant également l’attention sur les supporters qui n'ont pas pu accéder au stade, alors qu’ils avaient acheté leur billet.
« On a frôlé le pire. Des gens ont défoncé la porte pour pouvoir rentrer au stade », informe le chroniqueur.
Commentaires (13)
As-tu été au stade ? La pelouse était très verte et très jolie. Tu ne désires qu'une chose : l'échec du Sénégal dans tous les domaines, tant que OS n'est pas président. Tu souhaitais l'échec des JOJ et le boycott, malgrès le sabottage de Sonko, les JOJ ont été une réussite et cette réussite aurait pu être plus éclatante avec davantage de délégations et d'athlètes (2700 au lieu de 4000 normalement), si les travaux étaient plus avancés et Dakar débarrassée de ses occupations anarchiques à temps, lors de la visite d'inspections des délégations plusieurs mois auparavant. Mais OS faisait de faux rapport au président... Le CIO a réduit le nombre d'athlètes et de compétitions, et beaucoup de grandes nations (USA, sans parler des 2 Corées) ont réduit leurs délégation au strict minimum craignant des problèmes de sécurité. Ils ont finalement eu tort.
L'équipe du Sénégal ne devrait plus rejouer au stade Senghor tant la pelouse est dans un état pareil. Pour ceux qui ont été au stade et se se targuent de la couleur verte de la pelouse qu'il sachent qu'on ne juge pas une pelouse à cause de sa couleur principalement. En regardant le match l'autre jour à la télé on voyait clairement qu'on était très loin d'un billard. Le Sénégal mérite mieux
La honte du pelouse du Sénégal un pays mondialiste plusieurs fois en plus
Cher fédération sil vous plait arrêtez de programmer les matchs de l Equipe nationale au stade Amitié
Vous êtes là risée de l Afrique
Vous avez un bisou ailleurs de grâce allez jouer là bas
Même si c'est du sable ce sont des gamins milliardaires qui courent dessus, retournent ensuite en Europe et aucun ne paie d'impôts dans ce zoo.......les moutons il faut grandir....vos poubelles médiocres volent tout ce qui se présente....l'ASER ça en est où ?
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