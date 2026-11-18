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Auteur: Valeria Rubino

Tacko Fall, de retour en NBA : « Je suis fier d’être Sénégalais »

Réaliser un rêve d’enfant est une joie immense. Mais le voir devenir réalité une deuxième fois, après avoir cru qu’il était peut-être définitivement hors de portée, procure une émotion encore plus forte. C’est ce que vit aujourd’hui Tacko Fall.

Après plusieurs saisons loin de la NBA, entre la Chine et la Nouvelle-Zélande, le géant sénégalais a retrouvé les parquets de la grande ligue américaine. Une nouvelle opportunité qu’il entend saisir pleinement.

Rencontré dans les coulisses du Barclays Center de Brooklyn, Tacko Fall nous accueille avec le sourire. À peine la première question posée sur ses sensations après ce retour en NBA, son visage s’illumine. Il prend un instant, soupire, puis sourit largement. On sent que le moment compte. Ce rêve, il est en train de le vivre à nouveau. Et cette fois, il veut tout faire pour ne pas le laisser lui échapper.

« L’année dernière, j’étais en Chine et j’ai beaucoup travaillé. Cette année, j’ai une belle opportunité de revenir et j’essaie d’en profiter au maximum pour faire tout mon possible », confie-t-il en exclusivité à Seneweb.

Notre entretien est brièvement interrompu par son attaché de presse, qui nous propose de le poursuivre un peu plus tard, dans les vestiaires. Tacko rejoint alors le parquet, mais avant de partir, il prend soin de nous rassurer : l’interview reprendra juste après. Un petit geste qui en dit long sur sa personnalité : gentil, posé, souriant et toujours positif.

Désormais sous contrat two-way avec les Philadelphia 76ers, le pivot sénégalais doit composer avec les allers-retours entre la NBA et la G League. Une situation qui demande autant de patience que de force mentale. Mais Tacko préfère regarder le verre à moitié plein : il est de retour, et il sait que chaque occasion peut compter.

Le défi, c’est de gagner la confiance du coach et d’avoir des minutes sur le terrain.

«Pour l’instant, je dois me concentrer sur ce que je peux contrôler. Je sais que les entraîneurs me font déjà confiance, et les opportunités viendront. Il faut juste être un peu patient et continuer à travailler. »

Embiid, un grand frère; LeBron, une légende à côtoyer

Dans le vestiaire de Philadelphie, Tacko Fall peut s’appuyer sur l’expérience de Joel Embiid. Le pivot camerounais, l'un des joueurs majeurs de la NBA, représente bien plus qu'un simple coéquipier. Pour Tacko, c'est aussi un grand frère, toujours prêt à lui apporter ses conseils.

« Pour moi, c’est le meilleur pivot de la NBA. Avoir quelqu’un comme lui dans l’équipe, c’est une immense opportunité de le voir jouer tous les jours, de l’affronter à l’entraînement et d’apprendre. Joël est comme un grand frère. Depuis mon arrivée, il fait tout pour veiller sur moi et nous avons une excellente relation. »

Et lorsqu'il est question de LeBron James, l'admiration est tout aussi évidente.

« Il est, selon moi, le meilleur joueur de l’histoire. Avoir quelqu’un comme lui et comme Joël à mes côtés pour apprendre, c’est une chance unique. »

Une forte présence africaine à Philadelphie

Joel Embiid (Cameroun), Adem Bona (Nigeria), Ariel Hukporti (Togo) et Tacko Fall (Sénégal) : les 76ers comptent plusieurs joueurs africains dans leur effectif, notamment parmi leurs intérieurs.

Une présence qui fait sourire le Sénégalais, qui y voit surtout une illustration du talent et du niveau du basketball sur le continent.

« On rigolait l’autre jour en disant que tous les pivots de l’équipe sont africains : il y a Joël, Adem, Ariel qui est blessé, et moi. Pour moi, cela montre le niveau du basketball en Afrique, la façon dont il continue d’évoluer. On pense toujours à être une source d’inspiration pour la jeunesse africaine et pour le futur. »

« Je suis Sénégalais et fier de l’être »

Mais au-delà du parcours individuel et du défi sportif, le retour de Tacko Fall en NBA porte aussi une dimension particulière : celle de représenter le Sénégal sur l'une des plus grandes scènes du sport mondial.

Une fierté qu'il exprime sans détour.

« C’est un très grand honneur. Je suis Sénégalais, je suis fier de l’être, et je sens toujours le peuple sénégalais derrière moi, toujours là pour me soutenir. »

Un soutien qu'il n'oublie pas et qu'il aimerait voir inspirer toute une génération de jeunes basketteurs africains. À ceux qui rêvent, comme lui, de franchir les frontières pour atteindre le plus haut niveau, Tacko adresse un message simple : croire en soi, garder la foi et ne jamais cesser de travailler.

« Il faut avoir confiance en soi et, surtout, confiance en Dieu. J’ai confiance en Dieu et j’ai confiance en moi. J’ai beaucoup travaillé parce que ce n’est pas facile, surtout pour nous, les Africains. Il y a beaucoup d’étapes, c’est dur, mais si vous restez concentrés, que vous priez et que vous travaillez dur, je pense que tout ira bien. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Tacko Fall est de retour en NBA après plusieurs saisons en Chine et en Nouvelle-Zélande, désormais sous contrat two-way avec les Philadelphia 76ers. - Il dit s'appuyer sur Joel Embiid, qu'il considère comme un grand frère, et admirer LeBron James, le meilleur joueur de l'histoire selon lui. - Il se dit fier d'être Sénégalais et de représenter le pays, soulignant la présence de plusieurs joueurs africains chez les 76ers.