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Auteur: Mouhamed CAMARA

Soudan - Sénégal (2-4) : Les tops et les flops

Les Lions de la Téranga se sont imposés à Juba, dans la douleur. Pourtant confortablement en avance au score à la pause (2-0), les hommes de Patrick Vieira se sont effondrés en seconde période, encaissant deux buts, avant de s'imposer sur le fil en toute fin de partie. Voici les tops et flops

Les tops

Pathé Mboup : L'ailier de Brest est touché par la grâce. En deux bouts de matchs avec les Lions, il affiche déjà un ratio exceptionnel. Buteur sur son premier ballon en sélection il y a quelques jours, il inscrit une nouvelle réalisation quelques minutes après son entrée en jeu pour remettre le Sénégal sur les rails. Insuffisant pour lui, il délivre une passe décisive à Paul Mendy sur un tempo parfaitement maîtrisé. Il sauve littéralement la face pour le Sénégal cet après-midi.

Malang Sarr : Le roc sénégalais a fourni une prestation solide à gauche de l’axe. Propre dans ses relances, Sarr s’illustre également par plusieurs actions salvatrices, notamment son retour express sur une perte de balle de Niakhaté à la 44e minute. Seule fausse note, le premier but sénégalais vient d’une de ses rares relances manquées.

Pape Guèye : Il rate sa deuxième période, comme toute l’équipe, mais sa première mérite d’être soulignée. Pendant 45 minutes, il a été le « quaterback » des Lions. À la 17e minute pour Ibrahim Mbaye et à la 27e pour Malick Diouf, ses longues passes ont créé des décalages menant à des occasions. Il offre une belle passe décisive à Diouf sur une autre ouverture millimétrée.

Les flops

Ibrahim Mbaye : La pile électrique sénégalaise était visiblement déchargée cet après-midi. Souvent dynamiteur de l’attaque des Lions, le joueur de Villa a été transparent à Juba. Mbaye a eu beaucoup de mal à déborder ses adversaires, à droite comme lorsqu’il a permuté. L’ailier a également eu beaucoup de déchets, avec 15 pertes de balle. Le plus gros total chez les Lions.

Pape Matar Sarr : Sans ballon, le milieu des Lions a fait beaucoup d’effort dans le pressing. Mais avec, Sarr a été complètement perdu. Désorienté en première période malgré la domination des Lions, il a eu du mal à se positionner dans le système hybride de Patrick Vieira. Faire un appel dans le dos de la défense, ou décrocher pour se connecter au milieu ? Le milieu n’a pas su trouver le bon équilibre. Dans les transmissions, Pape Matar a souvent retardé le jeu.

Patrick Vieira : Le Sénégal gagne ce match, certes avec un coaching gagnant du sélectionneur, mais Vieira devrait ressortir de cette rencontre avec plus d’inquiétudes que de certitudes. En deuxième période, il a constaté l’effondrement de ses joueurs dès les premières minutes puis la pression étouffante des Soudanais devant le but de Yehvann Diouf sans la moindre réaction. Dos au mur après l’égalisation soudanaise, il fait ce qu’il aurait dû faire bien longtemps : revitaliser son équipe avec du sang neuf.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal s'est imposé 4-2 contre le Soudan à Juba, malgré deux buts encaissés en seconde période après avoir mené 2-0 à la pause. - Pathé Mboup est salué pour son but et sa passe décisive à Paul Mendy après son entrée en jeu. - Ibrahim Mbaye est critiqué pour sa transparence et ses 15 pertes de balle, le plus gros total chez les Lions.