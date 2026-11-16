Soudan - Sénégal (2-4) : Les tops et les flops
Les Lions de la Téranga se sont imposés à Juba, dans la douleur. Pourtant confortablement en avance au score à la pause (2-0), les hommes de Patrick Vieira se sont effondrés en seconde période, encaissant deux buts, avant de s'imposer sur le fil en toute fin de partie. Voici les tops et flops
Les tops
Pathé Mboup : L'ailier de Brest est touché par la grâce. En deux bouts de matchs avec les Lions, il affiche déjà un ratio exceptionnel. Buteur sur son premier ballon en sélection il y a quelques jours, il inscrit une nouvelle réalisation quelques minutes après son entrée en jeu pour remettre le Sénégal sur les rails. Insuffisant pour lui, il délivre une passe décisive à Paul Mendy sur un tempo parfaitement maîtrisé. Il sauve littéralement la face pour le Sénégal cet après-midi.
Malang Sarr : Le roc sénégalais a fourni une prestation solide à gauche de l’axe. Propre dans ses relances, Sarr s’illustre également par plusieurs actions salvatrices, notamment son retour express sur une perte de balle de Niakhaté à la 44e minute. Seule fausse note, le premier but sénégalais vient d’une de ses rares relances manquées.
Pape Guèye : Il rate sa deuxième période, comme toute l’équipe, mais sa première mérite d’être soulignée. Pendant 45 minutes, il a été le « quaterback » des Lions. À la 17e minute pour Ibrahim Mbaye et à la 27e pour Malick Diouf, ses longues passes ont créé des décalages menant à des occasions. Il offre une belle passe décisive à Diouf sur une autre ouverture millimétrée.
Les flops
Ibrahim Mbaye : La pile électrique sénégalaise était visiblement déchargée cet après-midi. Souvent dynamiteur de l’attaque des Lions, le joueur de Villa a été transparent à Juba. Mbaye a eu beaucoup de mal à déborder ses adversaires, à droite comme lorsqu’il a permuté. L’ailier a également eu beaucoup de déchets, avec 15 pertes de balle. Le plus gros total chez les Lions.
Pape Matar Sarr : Sans ballon, le milieu des Lions a fait beaucoup d’effort dans le pressing. Mais avec, Sarr a été complètement perdu. Désorienté en première période malgré la domination des Lions, il a eu du mal à se positionner dans le système hybride de Patrick Vieira. Faire un appel dans le dos de la défense, ou décrocher pour se connecter au milieu ? Le milieu n’a pas su trouver le bon équilibre. Dans les transmissions, Pape Matar a souvent retardé le jeu.
Patrick Vieira : Le Sénégal gagne ce match, certes avec un coaching gagnant du sélectionneur, mais Vieira devrait ressortir de cette rencontre avec plus d’inquiétudes que de certitudes. En deuxième période, il a constaté l’effondrement de ses joueurs dès les premières minutes puis la pression étouffante des Soudanais devant le but de Yehvann Diouf sans la moindre réaction. Dos au mur après l’égalisation soudanaise, il fait ce qu’il aurait dû faire bien longtemps : revitaliser son équipe avec du sang neuf.
Commentaires (30)
Rappel Pathé ciss et gana gueye vire lamine camara et pape matar sarr... Construis ton équipe autour de dion lopy et revoie ta defense car tu n' as pas encore de gardien ni de défense
-pathe mboup: il semble savoir qu'un match de football se joue vers l'avant. le sauveur de service
-malang sarr: quelques interventions salvatrices, une relance ratée qui coute cher; même les meilleurs ont parfois un moment de generosite envers l'adversaire.
-pape gueye : premiere periode, vrai chef d'orchestre. seconde periode, les instruments se sont tus.
2/ les jardiniers de la pelouse:
-ibrahim mbaye: lui remettre un formulaire de restitution du materiel! sans oublier de recuperer les cles du couloir droit.
-pape matar sarr: beaucoup de courses, plein d'efforts, mais tres peu de football avec le ballon. devra recopier 10 fois le mode d'emploi du systeme de vieira.
en somme, mboup a joué les pompiers, les autres ont allume les incendies. et vieira, lui, a attendu que la case brule pour chercher l'extincteur.
gagner, c'est bien. savoir pourquoi on a failli perdre, c'est mieux.
Hello, c'est Tom Brady, the goat of the the NFL, doublé d’un diplômé d’une grande école de journalisme, une personne qui est issue d’une famille où il n’ existe pas de va-nu-pieds, il y a des docteurs. Si je dis à ce journaliste d'être simple, c'est parceque c'est cela qu'on lui aurait enseigné dans une école de journalisme. Le journaliste ne t'enseigne pas ce que c'est un libéro, un aillier, encore moins un quarterback. Il faut s'intéresser à ce sport pour savoir, ce qu'est un linebacker, un wide receiver, un cornerback, un running back ou autres. A bon entendeur salut. On peut bien s'enrichir intellectuellement sans manque de respect. Je suis né dans les années 1960🤣🤣🤣🤣
entre le cv de journaliste, l’arbre genealogique rempli de docteurs et le palmares nfl, on est presque a une conference de presse du super bowl ! 😂
mais rassure-toi, on peut etre né dans les annees 1960, avoir toute sa tete et decouvrir encore des choses sans passer un examen d’entrée a harvard.
quant au quarterback, au linebacker et au wide receiver, promis, on va reviser !
l essentiel, c’est de partager ses connaissances sans transformer chaque discussion en finale du super bowl. a bon entendeur... touchdown !
o long, dear Quarterback! you have our respect, our appreciation and a standing ovation. keep your head high and your spirit young .
the years may add experience, but they never take away the champion within you. much respect 🙏🏻
Mory Diaw est plus rassurant que Yohan Diouf.
N'oubliez pas qu'il n'y a pas Gana, Pathé Ciss, Habib Diarra, Sadio Mané, Ismaël Sarr et Crépin Diatta.
Il n'y a pas de flop mais dès contre performances.
C'est de la même manière que vous traitiez Jackson quand il ratait des face-à-face avec le gardien. Maintenant il a gagné en confiance et il marque presque à tous ses matchs.
Il faut encourager Pape Matar et Lamine Camara, ils ont besoin de votre soutien.
Lamine Camara a fait une bonne CAN en Côte d'Ivoire tandis que Pape Matar nous a donné la qualification au stade des Martyrs contre la RDC à Kinshasa. Ne soyez pas ingrats...
L’Allemagne, le Danemark, l’Autriche, les Pays-Bas et la Grèce ont dévoilé lundi leur projet d’ouvrir au Rwanda le tout premier centre pour des migrants expulsés d’Europe.
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