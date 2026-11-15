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Soudan-Sénégal : Boulaye Dia sonne l'alerte et met en garde contre le piège de l'excès de confiance

Auteur: Ndeye Astou Konaté

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Soudan-Sénégal : Boulaye Dia sonne l'alerte et met en garde contre le piège de l'excès de confiance

Soudan-Sénégal : Boulaye Dia sonne l'alerte et met en garde contre le piège de l'excès de confiance

À la veille du match retour contre le Soudan, Boulaye Dia appelle ses coéquipiers à ne surtout pas tomber dans le piège de l’excès de confiance. Malgré le large succès (4-1) obtenu à Dakar, l’attaquant des Lions s’attend à une confrontation difficile et insiste sur l’importance de rester concentrés pour décrocher la qualification.

En effet, le Sénégal a pris une sérieuse option sur la qualification, en dominant le Soudan (4-1) lors de la manche aller à Dakar. Mais pour Boulaye Dia, le plus dur reste à faire.

En conférence de presse, à la veille de cette seconde confrontation, l’attaquant sénégalais a tenu à mettre en garde contre tout relâchement. « Il n’y a pas de match facile dans le football, encore moins sur le continent africain. Le piège serait de penser que lundi, ce sera un match facile parce qu’on est en confiance et qu’on vient de gagner 4-1 à la maison. Ce serait une erreur de prendre cette rencontre à la légère », a-t-il averti.

Conscient des difficultés rencontrées lors du match aller, le joueur insiste sur la nécessité de maintenir le même niveau d’engagement. Selon lui, les Lions devront faire preuve de concentration pendant toute la rencontre pour espérer repartir avec un résultat positif.

Chaleur, terrain synthétique : Boulaye Dia annonce la couleur

L’attaquant sénégalais sait que les conditions de jeu seront différentes au Soudan. La chaleur, le terrain synthétique, l’environnement et le soutien du public soudanais constituent autant de paramètres à prendre en compte.

« Même si nous avons un capital confiance après notre victoire à Dakar, il ne faut pas sous-estimer cet adversaire, surtout chez lui, dans le contexte que nous connaissons : la chaleur, le terrain synthétique et les supporters. Il faudra bien se préparer, répondre présent et remporter ce match qui sera difficile », a-t-il souligné.

Le Sénégal dispose pourtant d’une belle opportunité de valider directement sa qualification. Malgré une préparation raccourcie par le voyage, Boulaye Dia assure que le groupe est déterminé à atteindre cet objectif.

Boulaye Dia séduit par le charisme de Patrick Vieira

Interrogé sur Patrick Vieira, le buteur sénégalais n’a pas caché son admiration pour le nouveau sélectionneur. Il a notamment salué son immense carrière de joueur, son parcours d’entraîneur ainsi que le charisme qu’il dégage.

« Avoir un coach comme Monsieur Vieira, c’est toujours un honneur et un privilège. On connaît tous son immense carrière en tant que joueur et son palmarès comme entraîneur. Dès la première rencontre, il dégage quelque chose, du charisme, de l’aura », a confié Boulaye Dia.

Au-delà de l’admiration, l’attaquant espère surtout voir cette collaboration porter ses fruits : « On espère que sa période avec le Sénégal va durer et qu’elle sera pleine de succès. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Boulaye Dia met en garde ses coéquipiers contre l'excès de confiance avant le match retour contre le Soudan, malgré la victoire 4-1 à Dakar. - Il souligne que la chaleur, le terrain synthétique et le soutien du public soudanais rendront la rencontre difficile. - Boulaye Dia salue le charisme de Patrick Vieira et espère que sa période avec le Sénégal sera pleine de succès.
Auteur: Ndeye Astou Konaté
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