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Soudan - Sénégal : Malgré le large succès de l'aller (4-1), Patrick Vieira appelle les Lions à la vigilance

Auteur: Ndeye Astou Konaté

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Soudan - Sénégal : Malgré le large succès de l'aller (4-1), Patrick Vieira appelle les Lions à la vigilance

Soudan - Sénégal : Malgré le large succès de l'aller (4-1), Patrick Vieira appelle les Lions à la vigilance

À la veille du match retour face au Soudan, Patrick Vieira s'attend à une confrontation difficile. Malgré la victoire convaincante (4-1) obtenue à Dakar, le sélectionneur du Sénégal refuse tout excès de confiance. En conférence de presse, il a appelé ses joueurs à la vigilance, à la rigueur tactique et à un engagement total pour aller chercher la qualification

Le Sénégal devra remettre le bleu de chauffe. Vainqueurs du Soudan sur le score de 4-1 lors de la première manche disputée à Dakar, les Lions abordent le match retour avec un avantage confortable. Mais pour Patrick Vieira, cette avance ne doit en aucun cas conduire à un relâchement.

​Le technicien français s'attend à une rencontre particulièrement disputée, notamment en raison des conditions de jeu qui attendent son équipe. « Nous nous attendons à un match compliqué. La première rencontre à Dakar avait été bien négociée, avec une bonne entame et une deuxième période durant laquelle nous avons réussi à concrétiser nos occasions. Mais cette deuxième confrontation se jouera dans des conditions différentes », a-t-il expliqué.

​Le sélectionneur a également rappelé que le score du match aller ne devait pas masquer les difficultés rencontrées par son équipe. Il insiste ainsi sur la nécessité de rester concentré et de respecter les consignes mises en place. « Même si le score était de 4-1, nous avons connu des moments difficiles lors de cette première rencontre. Il faudra donc rester vigilant, être bien organisés et respecter ce que nous allons mettre en place pour exprimer nos qualités », a-t-il prévenu.

​Terrain, chaleur et intensité : les défis du match retour

​Au-delà de l'aspect tactique, Patrick Vieira a également évoqué les contraintes liées à l'environnement de la rencontre, notamment l'état de la pelouse et la chaleur. Des paramètres que son groupe devra savoir gérer. Pour lui, l'expérience des joueurs constitue un atout important pour faire face à ces conditions.

​« Nous avons beaucoup de joueurs qui ont déjà évolué dans des conditions difficiles. L'état du terrain, la chaleur… De ce côté-là, nous n'avons pas d'excuses. Nous avons de l'expérience dans l'effectif et nous savons à quoi nous attendre », a-t-il souligné.

​Le sélectionneur compte également sur la détermination de ses hommes pour franchir cette étape. Il a notamment salué l'état d'esprit du groupe et évoqué Boulaye Dia, auteur d'un superbe but lors de la manche aller.

​« Nos joueurs sont déterminés et très motivés pour emmener le Sénégal vers la qualification. La dernière prestation a été très positive, même s'il reste des axes d'amélioration. Notre objectif est clair : nous qualifier. Mais pour y parvenir, il faut montrer que nous le méritons », a conclu Patrick Vieira.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Patrick Vieira appelle ses joueurs à la vigilance malgré la victoire 4-1 à l'aller contre le Soudan. - Il s'attend à un match retour compliqué en raison de conditions de jeu différentes, notamment l'état du terrain et la chaleur. - Il souligne que le score de l'aller ne doit pas masquer les moments difficiles rencontrés et insiste sur la rigueur tactique pour se qualifier.
Auteur: Ndeye Astou Konaté
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