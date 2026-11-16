Soudan - Sénégal : Patrick Vieira opère 3 changements dans son onze
Pour le match retour face aux Crocodiles du Nil, le sélectionneur sénégalais a opéré quelques changements dans sa composition. Malang Sarr, sur le banc lors de la victoire 4-1 au Stade Léopold Sédar Senghor, est titulaire à la place de Kalidou Koulibaly. Pape Matar Sarr et Pape Guèye sont également titulaires, numériquement à la place de Dion Lopy et Boulaye Dia.
Commentaires (17)
Quelle Honte!!
Lamine camara
Pourquoi faire?
Journaliste nul👍
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