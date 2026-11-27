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Auteur: Babacar SENE

Soutien à Infantino : Samuel Eto’o répond sèchement à Daniel Riolo

La prise de position de Samuel Eto’o en faveur de Gianni Infantino, candidat à sa propre succession à la tête de la FIFA, n’a pas été du goût de Daniel Riolo. Le polémiste français a vivement critiqué le président de la FECAFOOT, le qualifiant notamment de « honte intégrale ». Une sortie qui a provoqué une réaction musclée de l’ancien attaquant camerounais.

Sur Instagram, Samuel Eto’o n’a pas tardé à répondre aux attaques de l’éditorialiste, en remettant en cause sa légitimité à juger ceux qui exercent des responsabilités. Dans un message particulièrement incisif, le patron du football camerounais a opposé le rôle de commentateur à celui de dirigeant.

« Monsieur Daniel Riolo. À 56 ans, lorsque l'on fait le choix de rester sur le banc de touche pour commenter ce que ceux qui sont sur le terrain accomplissent, il faut comprendre qu'il y aura toujours une différence entre l'appréciation de celui qui agit et l'interprétation de celui qui observe », a-t-il lancé.

Samuel Eto’o est ensuite allé plus loin, invitant Riolo à se confronter lui-même aux exigences de la gestion et de la responsabilité publique. « Gagnez une élection dans votre pays et nous pourrons alors échanger d'égal à égal », a-t-il poursuivi, avant de dénoncer les critiques répétées de l’éditorialiste à l’égard des dirigeants.

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L’ancien joueur du FC Barcelone et de l’Inter Milan lui reproche notamment de distribuer des leçons sans avoir, selon lui, jamais été confronté aux contraintes de la gestion. « Vous passez vos journées à commenter, à donner des leçons et à juger ceux qui prennent des responsabilités, en échange d'un salaire et peut-être d'autres avantages à la fin du mois. Mais qu'avez-vous déjà dirigé ? Qu'avez-vous déjà administré ? Qu'avez-vous réellement géré ? », a-t-il écrit.

Malgré cette polémique, le président de la FECAFOOT assume pleinement son positionnement en faveur du patron de la FIFA. « Pour ma part, mon choix est clair : je soutiendrai Gianni Infantino », a conclu Samuel Eto’o.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Samuel Eto’o a répondu sur Instagram à Daniel Riolo, qui l’avait qualifié de « honte intégrale » après son soutien à Gianni Infantino. - Eto’o reproche à Riolo de commenter sans avoir dirigé, et l’invite à « gagner une élection dans votre pays » pour échanger « d’égal à égal ». - Eto’o assume son positionnement en déclarant : « je soutiendrai Gianni Infantino ».