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Auteur: Babacar SENE

TAS : Sofyan Amrabat dénonce une « véritable injustice » après le verdict en faveur du Sénégal

La décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) de rétablir le Sénégal dans ses droits de champion d’Afrique continue de susciter des réactions au Maroc. Sofyan Amrabat, milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam, n’a pas caché son amertume après ce verdict, qu’il considère comme une injustice.

Dans une conférence de presse, l’international marocain (30 ans, 78 sélections) est revenu sur le dénouement controversé de la finale de la CAN-2025. Pour lui, cette affaire, qui a connu plusieurs rebondissements, laisse un goût amer malgré la qualité globale de la compétition

« Honnêtement, c'est tout simplement inacceptable qu'un an après, on débat encore de qui détient ou non cette coupe. C'est une véritable injustice. Tout le monde a vu ce qui s'est passé en finale. Ne pas l'emporter sur le coup, l'obtenir finalement et devoir y renoncer à nouveau... Oui, c'est une situation étrange. Cela jette une ombre sur un tournoi qui, par ailleurs, était fantastique. C'est vraiment dommage. Mais on ne peut rien y changer. Il faut aller de l'avant et essayer de gagner à nouveau », a regretté l’ancien joueur de Manchester United.

Pour rappel, le 17 mars dernier, le Jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) avait sanctionné le Sénégal d’un forfait à la suite du retrait temporaire des joueurs sénégalais de la pelouse, dans les dernières minutes du temps réglementaire de la finale, attribuant ainsi le sacre au Maroc.

Mais la Fédération sénégalaise de football (FSF) avait contesté cette décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Mardi, le TAS a finalement annulé le verdict de la CAF, rétablissant le Sénégal comme champion d’Afrique et mettant un terme à ce feuilleton juridique.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Sofyan Amrabat qualifie de « véritable injustice » le verdict du TAS rétablissant le Sénégal comme champion d'Afrique. - Il regrette qu'un an après, on débatte encore de qui détient la coupe, ce qui jette une ombre sur un tournoi qu'il juge par ailleurs fantastique. - Le TAS a annulé mardi le verdict de la CAF, qui avait sanctionné le Sénégal d'un forfait et attribué le sacre au Maroc.