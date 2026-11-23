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Auteur: Harouna NEYA

il y a 1 heure

Tennis : Carlos Alcaraz bat le numéro 1 mondial

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Carlos Alcaraz a remporté son premier titre de Masters ATP en battant Alexander Zverev, numéro un mondial, en deux sets au terme d’une finale disputée.

L’Espagnol est de retour quelques mois après une blessure au poignet qui l’avait éloigné des courts pendant plus de quatre mois.

Il signe ainsi un troisième titre consécutif et porte sa série de victoires à 14 matchs.